Balotelli stuzzica Raffaella Fico, poi le critiche: “Con lui solo perché ricco”

Mario Balotelli punzecchia Raffaella Fico: la showgirl risponde e il battibecco diventa social

Mario Balotelli e Raffaella Fico sembrano essere riusciti a mantenere dei rapporti civili dopo la fine della loro storia d’amore. I due, dopo anni di accuse reciproche e incomprensioni, oggi hanno smesso di farsi la guerra e stanno concentrando tutte le loro energie e attenzioni verso ciò che conta veramente, ovvero: la felicità e serenità della figlia Pia. Raffaella e Balotelli adesso vanno così d’accordo che, nonostante gli impegni lavorativi e personali, trovano il tempo per punzecchiarsi reciprocamente. L’ultimo simpatico siparietto che li ha visti protagonisti è avvenuto poche ore fa su Instagram. Il calciatore ha caricato una foto della Fico e si è divertito a prenderla in giro ma, nel giro di qualche minuto, la sua ex ha risposto, rendendogli pan per focaccia (e divertendo i follower connessi che si sono goduti la scena).

Balotelli e Raffaella Fico, dopo il simpatico botta e risposta sui social arrivano le critiche: il calciatore risponde

Tra uno scambio di battute e l’altro, e quindi proprio mentre Raffaella Fico e Mario Balotelli si divertivano a stuzzicarsi sui social, c’è stato qualcuno ha avuto da ridire su di loro e sul loro rapporto. In un commento lasciato sotto la foto della showgirl (quella dove si burlava di Mario), quest’ultima è stata accusata di essersi messa insieme a Balotelli ai tempi solo per interesse. “Solo perché è ricco te lo sei ingroppato”, ha scritto un utente su Instagram catturando, in questo modo, l’attenzione del calciatore. A queste parole, difatti, Balotelli ha voluto replicare così: “No ti sbagli, la ricchezza non basta! Sei proprio un co….ne!”, rispondendo a tono alle critiche.

Raffaella parla del suo rapporto con Mario Balotelli: “Siamo complici”

Di essere riuscita a recuperare i rapporti con Mario Balotelli, proprio recentemente, Raffaella Fico lo aveva confermato a Storie Italiane, programma Rai di cui è spesso ospite. “Ora siamo complici, ci sentiamo tutti i giorni per la bambina […] Stiamoo bene così“, aveva raccontato ad Eleonora Daniele.