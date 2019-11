Balotelli, parla Raffaella Fico: il ritorno di fiamma non è un’utopia

Mario Balotelli, l’ex Raffaella Fico sorprende: il ritorno di fiamma non è un’utopia. Le dichiarazioni della showgirl

Mario Balotelli, da quando è tornato in Italia, si è ripreso la scena, sia calcistica sia gossippara. Domenica scorsa, inoltre, è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi e cronachistici per aver reagito a dei cori razzisti indirizzati nei suoi confronti mentre era impegnato sul campo del Verona. Sulla questione ha detto la sua anche Raffaella Fico, ex compagna dalla quale ha avuto la figlia Pia. La showgirl è intervenuta ai microfoni della trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e da Geppi Cucciari (Rai Radio 1). A sorpresa, durante la chiacchierata non ha nemmeno escluso che un giorno, con il calciatore bresciano, potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

“Mario è italiano a tutti gli effetti. È un peccato che non si riesca ancora ad isolare questi facinorosi”

Circa il caso dei cori razzisti relativi alla partita Brescia-Verona, disputatasi allo Stadio Bentegodi della città scaligera, Raffaella ha dichiarato: “Gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, è una cosa brutta che fa male.” La soubrette ha aggiunto: “È una uscita infelice. Mario è italiano a tutti gli effetti. È un peccato che non si riesca ancora ad isolare questi facinorosi, ci sta che poi si reagisca un po’ male. Sono convinta che qualcosa stia cambiando però.” Spazio poi al gossip.

“Ritorno di fiamma? Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori”

Dopo aver affrontato la spinosa questione dei cori, Raffaella ha poi parlato del rapporto che ha oggi con Balotelli. Un ritorno di fiamma è impossibile? Non proprio. “Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Oggi io sono single, non sono fidanzata. Ma, diciamo che sono una single che ha tanti corteggiatori”, ha chiosato la Fico non chiudendo definitivamente le porte a un possibile ricongiungimento sentimentale che non è un’utopia. Insomma: difficile ma non impossibile.