Balotelli e Raffaella insieme? Parla la Fico, la Balivo cita Belen e Stefano

Raffaella Fico e Balotelli, ritorno di fiamma? La showgirl parla a Vieni da Me, Caterina Balivo cita Belen e Stefano De Martino. Poi le parole sul matrimonio saltato con Gianluca e quelle su Cristiano Ronaldo

Cosa sta succedendo tra Raffaella Fico e Mario Balotelli? Nelle scorse ore il gossip è tornato a braccare i due ex, dopo che su Instagram la showgirl ha pubblicato una foto dal sapore romantico con il calciatore. In molti si sono chiesti se ci sia in corso un ritorno di fiamma. A Vieni da Me (Rai 1), la Fico ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale, confidandosi al microfono di Caterina Balivo, la quale, sempre vispa, curiosa e stuzzicante, a un certo punta ha menzionato anche Belen e Stefano De Martino. Durante la chiacchierata, Raffaella ha parlato anche del matrimonio saltato all’ultimo con l’ex Gianluca Tozzi, della liaison avuta con Cristiano Ronaldo e della questione razzismo, sulla quale continua a sensibilizzare e a battersi.

Le verità di Raffaella

“In realtà noi lo volevamo il bambino, è stata una scelta condivisa… Poi le cose non andavano bene”, racconta Raffaella a proposito della figlia Pia che, come è noto, non è stata subito riconosciuta da Balotelli. Spazio anche alla leggenda che vuole che la Fico avvertì Balotelli prima della semifinale dell’Europeo del 2012 in cui l’Italia giocò contro la Germania. “Non è vero, assolutamente no. Già lo sapeva. Gliel’ho detto prima, era già a conoscenza. Lo sappiamo come si fanno i bambini, o no?”, racconta. E sulla richiesta da parte di Mario del Dna: “L’ho saputo dai giornali… Poi si matura, all’epoca anche lui era un ragazzino. Forse fu consigliato male, fu un po’ impaurito.” E oggi? Che succede? “Siamo due genitori amorosi, ci rispettiamo in tutti i sensi per amore di nostra figlia che giovedì compie 7 anni.” Quindi?…

La Balivo stuzzica: “In questo 2019 è successo qualcosa: hai saputo di Belen e Stefano?”

“Abbiamo un bellissimo rapporto”, sussurra la showgirl. Il pubblico in studio rumoreggia. La Balivo coglie la palla al balzo: “In questo 2019 è successo qualcosa: hai saputo di Belen e Stefano?” Il messaggio è chiaro, nel frattempo viene mostrata la foto molto affettuosa di Raffaella e Mario apparsa nelle scorse ore sui social. “Un rapporto di due genitori che si rispettano. C’è una foto…”, spiega la Fico. Il pubblico in studio continua gioiosamente a rumoreggiare. Lei sorride e scuote il capo: “No no no… Quando dico che ci rispettiamo ci rispettiamo in tutti i sensi, davvero”. Chissà….

Il matrimonio saltato con Umberto e le parole su Cristiano Ronaldo

Si parla poi delle nozze saltate all’ultimo con Gianluca Tozzi, il figlio del cantante Umberto: “Mi dovevo sposare. Poi ho rinunciato e l’ho lasciato. Non era la persona adatta a me. C’è stata una promessa in comune, anche le affissioni, ma poi ho valutato di non farlo più. Oggi sono ancor più convinta di aver fatto la scelta giusta.” E con Cristiano Ronaldo? “Non ho rapporti con lui. Qui altrimenti esce un polverone. Non ho rapporti di nessuna natura”, ha chiosato sorridendo.