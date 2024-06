Balotelli non sta in piedi e vola in mezzo alla strada: il video virale

Mario Balotelli, ma che cosa combini? Il calciatore bresciano, nella serata in cui l’Italia veniva eliminata in modo indecoroso dalla Svizzera dagli Europei di calcio che si stanno svolgendo in Germania, è apparso in condizioni psicofisiche alquanto alterate. In un video diventato virale alla velocità della luce sui social, si vede l’atleta barcollare e cadere in mezzo alla strada. Da quanto appreso la scena è avvenuta a Lignano Pineta, frazione di Lignano Sabbiadoro, dove il calciatore sta trascorrendo dei giorni di vacanza.

A quanto pare il bresciano ha alzato un po’ troppo il gomito durante la serata. Dalle immagini, si nota chiaramente che fatica a reggersi in piedi. E, infatti, ad un certo punto, si accascia al suolo, in mezzo alla strada, facendo fatica a risollevarsi. Ad aiutarlo un suo amico che, dopo essere stato trascinato a sua volta a terra, lo ha aiutato a rialzarsi, tra le risate di chi ha assistito alla scena rocambolesca e esilarante.

L’ex calciatore di Inter e Milan non è la prima volta che fa discutere per gli atteggiamenti tenuti al di fuori del rettangolo verde. In questo frangente, però, poche polemiche e tanti sfottò simpatici. Tanti utenti hanno sostenuto che nonostante le condizioni alterate, avrebbe fatto meglio dei suoi colleghi scesi in campo ad Euro 2024. Inoltre c’è anche chi ha scherzato sul fatto che ‘Super Mario’ senza dubbio sa come “fare serata”.

Aqui o Balotelli se movimentou mais que o Scamacca em toda a Eurocopa pic.twitter.com/AU5FJhkYuK — Internazionalizando ⭐️⭐️ (@InterNZlizando) June 30, 2024

Mario Balotelli e il legame recuperato con Raffaella Fico

La showgirl e il calciatore, durante la loro relazione, hanno avuto una figlia, Pia. La love story terminò prima della nascita della bimba e Balotelli, inizialmente, non riconobbe la piccola. Con il tempo tutto si è sistemato per il meglio: Mario è diventato un padre presente, ha riconosciuto il frutto d’amore ed ha ricucito i rapporti con l’ex fidanzata Fico.

Quest’ultima, in diverse interviste rilasciate alla stampa, ha raccontato che oggi con Balotelli ha un bel rapporto di stima e affetto. Inoltre ha rimarcato che va d’accordo sulla gestione di Pia. Quest’ultima, durante il matrimonio di zio Enock, celebrate qualche mese fa, ha accompagnato in qualità di damigella papà Mario che ha ricoperto il ruolo di testimone di nozze.