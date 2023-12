Balotelli fuori di sé: attacco contro Ilary Blasi mentre è a Verissimo

Nella puntata del 3 dicembre di Verissimo, è andata in onda l’intervista ad Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, dopo quanto raccontato nel docufilm Unica, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Francesco Totti. Nel sentire la versione della Blasi, Silvia Toffanin si è resa protagonista di tre bordate all’ex calciatore della Roma.

Mario Balotelli: l’attacco a Ilary Blasi

L’intervista andata in onda su Canale 5 ha raccolto numerosi spettatori e il pubblico si è inevitabilmente diviso: da un lato c’è chi sostiene fermamente Ilary Blasi, mentre dall’altro lato, qualcuno è stanco di sentir parlare della fine del matrimonio tra la conduttrice e l’ex calciatore. Tra questi ultimi rientra Mario Balotelli, calciatore oggi in forza all’Adana Demirspor. In una storia Instagram che ritrae lo schermo del suo televisore, dove in onda c’è l’intervista di Ilary Blasi, Balotelli ha scritto un messaggio colorito rivolto proprio all’ex di Francesco Totti: “Hai rotto il *****!“. Queste le parole con cui il calciatore ha voluto dire la sua su quanto ascoltato in tv.

Hunziker e Toffanin dalla parte di Ilary Blasi

Se da un lato Balotelli ha mostrato la sua contrarietà, Michelle Hunziker aveva precedentemente difeso Ilary Blasi. Anche la presentatrice svizzera, che con la conduttrice de L’Isola dei Famosi condivide un bel rapporto professionale e di amicizia, aveva voluto commentare la chiacchierata tra Blasi e Toffanin. In una storia Instagram, la Hunziker aveva riportato un estratto dell’intervista, schierandosi dalla parte di Ilary. La showgirl svizzera aveva sostenuto come la Blasi fosse stata incisiva e che alcuni l’avessero giudicata senza essere al corrente di come fossero andate realmente le cose.

Come accennato in precedenza, anche Silvia Toffanin si era apertamente schierata dalla parte della conduttrice romana. La timoniera di Verissimo, in particolare, aveva dato a Totti del “bambino” nel commentare la vicenda della sparizione dei Rolex, così come delle borse e delle scarpe della Blasi. Toffanin era stata dura anche nel definire l’atteggiamento di Totti dopo la scoperta dell’incontro tra la conduttrice e un ignoto ragazzo (il famoso caffè). Infine, la conduttrice di Verissimo aveva fatto capire di credere che la versione raccontata da Ilary Blasi fosse quella veritiera, e non quella di Totti.