Balotelli, il fratello Enok al GF Vip: è arrivato il sì, il gossip

C’è grande fermento in questi giorni in casa Balotelli. Stavolta però ad essere al centro del gossip non è il celebre calciatore Mario Balotelli, bensì il fratello più giovane, Enok. Stando a quanto riportato dal sito Giornalettismo, il fratello del bomber del Brescia avrebbe accettato la proposta di Alfonso Signorini di far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Enok, anche lui calciatore come il fratello Mario, ha da poco lasciato la squadra di calcio del Castiglione per indossare la maglia del Caravaggio in serie D. Sembra però che per il giovane Barwuah (questo è il vero cognome del ragazzo) si potrebbero aprire presto anche le strade della televisione. Se ad Enok le cose sembrano andare per il meglio, cosa diversa invece è per il fratello Mario, che ha passato dei mesi davvero molto difficili. Il bomber è infatti fuori squadra da ben quattro mesi.

Enok Balotelli, un passato difficile

A differenza del fratello Mario, Enok non è stato adottato ed ha vissuto con i suoi genitori naturali. Forse più esuberante del fratello, il giovane Barwuah fece scandalo nel 2012 a causa del suo arresto in seguito ad un’aggressione a due carabinieri. A soli 19 anni, Enok è stato quindi accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto sarebbe accaduto in seguito ad una rissa avvenuta in un locale della provincia di Brescia. Il fratello di Super Mario sarebbe stato aggredito da un altro cliente del bar. Durante la rissa era presente anche la sorella Abigail, che in tanti ricorderanno anche per la partecipazione all’altro reality show targato Mediaset, L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip: i rumors

A pochi mesi dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip sono tanti i rumors e le indiscrezioni che si susseguono sul nuovo cast scelto da Alfonso Signorini. Tra i nomi che hanno fatto più rumore, anche quello dell’attore turco Can Yaman. Protagonista della serie tv Daydreamer, Yaman è uno dei personaggi più amati e popolari in questo momento in Italia. La soap sta registrando dei successi di ascolto da record, tanto da replicare i dati di Uomini e Donne.