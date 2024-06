Ballerino Amici, proposta di matrimonio al concerto di Gigi D’Alessio

Fori d’arancio all’orizzonte per Alessio La Padula, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 15 nonché ex ballerino professionista nel corpo docente del medesimo talent show di Canale Cinque. Il danzatore, che nelle scorse ore ha fatto parte degli artisti che hanno accompagnato Gigi D’Alessio nel concerto in piazza del Plebiscito a Napoli, proprio durante l’evento, si è reso protagonista di una proposta di matrimonio davanti a migliaia di persone e sotto lo sguardo del cantante campano.

A un certo punto della serata, La Padula, evidentemente dopo essersi messo d’accordo con D’Alessio, è salito sul palco ed ha chiesto alla sua fidanzata Camilla Caimi di raggiungerlo. La giovane ha quindi a sua volta guadagnato il palco, poi il ballerino si è inginocchiato, ha preso tra le mani l’anello e voilà, l’ha chiesta in sposa infilandole il brillocco al dito. “Tremano”, ha commentato un emozionato Gigi D’Alessio che ha seguito da vicino la romantica scena, conclusasi con un abbraccio e un bacio tra i futuri sposi. Inoltre il cantautore si è messo al pianoforte ed ha dedicato un brano alla coppia, regalandole un momento toccante e indimenticabile.

Chi è Alessio La Padula e quando finì al centro del gossip con Elena D’Amario e Ilary Blasi

Alessio la Padula è nato il 4 settembre 1996 a Eboli, in provincia di Salerno. Nel 2015/16 ha partecipato come concorrente ad Amici. Successivamente è entrato nel corpo professionista di ballo del programma per poi dedicarsi a tanti altri progetti lavorativi.

In passato è stato chiacchierato dal gossip in due occasioni. Si è mormorato a lungo di una sua frequentazione con la collega Elena D’Amario, altro volto popolare del talent show di Maria De Filippi. Inoltre, quando Ilary Blasi si separò da Francesco Totti, Fabrizio Corona sostenne che la conduttrice romana ebbe un flirt clandestino proprio con La Padula, il quale smentì seccamente l’ex re dei paparazzi. “Trovati un lavoro e non rompere il c**o alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin**a“, tuonò nel settembre 2022 il danzatore, sfilandosi con fare deciso dal fastidioso gossip sull’ex moglie dell’ex capitano della Roma.