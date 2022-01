Ballando, Veera Kinnunen mamma: “Il parto non è stato semplice”

Per la ballerina di Milly Carlucci non è stato facile mettere al mondo il piccolo Valter

Non è passato ancora un mese dall’arrivo del piccolo Valter, il primogenito di Veera Kinnunen. La ballerina di Ballando con le Stelle è diventata mamma lo scorso 19 dicembre. Un grande dono per la svedese, felice accanto al judoka Salvatore Mingoia da circa due anni. La coppia è al settimo cielo e si gode questa nuova fase della vita ma per Veera non è stato semplice mettere al mondo il suo bambino.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più la 35enne ha confidato che il suo primo parto non è andato liscio come avrebbe voluto. Nel bel mezzo delle contrazioni Veera Kinnunen ha ricevuto una notizia che l’ha letteralmente pietrificata. Per tutta la gravidanza l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle si era affidata ad una clinica privata di Roma. Qui aveva fatto le ecografie e i monitoraggi e aveva seguito il corso preparto.

In più, qualche settimana prima del fatidico giorno, aveva visitato la sala parto e scelto la stanza dove avrebbe dormito. Insomma, era tutto pronto quando è arrivata una notizia che Veera Kinnunen non si aspettava proprio. Per un’emergenza dell’ultima ora la clinica è stata chiusa e la danzatrice non è riuscita a partorire lì.

“A quel punto ho cominciato a gridare: “Non voglio partorire, non voglio partorire”. Mi sono rannicchiata sul letto, ho iniziato a piangere. Ero nel panico più totale. Non avevo proprio preso in considerazione l’idea di partorire altrove”

A prendere la situazione in mano è stato così Salvatore Mingoia, che ha portato Veera al Policlinico Gemelli. La Kinnunen è stata al pronto soccorso dalle sette alle quattordici. Poi è arrivata in sala parto, dove non è stato facile. Veera ha dovuto fare i conti con ben diciotto ore di travaglio e l’epidurale che l’ha aiutata a gestire meglio i dolori.

I primi giorni da mamma

Dopo il parto tutt’altro che semplice Veera Kinnunen si gode i primi giorni da mamma che sono meravigliosi ma molto stancanti. Il piccolo Valter mangia ogni tre ore, dorme ma si sveglia soprattutto all’alba. I suoi genitori utilizzano una culletta che si attacca al letto matrimoniale: un modo per avere il piccolo accanto a sé ma regalargli fin da subito anche una certa indipendenza.

Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia hanno deciso di chiamare il loro primogenito Valter perché è un nome che esiste ovunque nel mondo, sia in Svezia, terra della ballerina, sia in Italia, dove è nato e cresciuto il judoka. Il bambino ha però altri due nomi: Rosario, come il nonno paterno, e Argo, come quello materno.

Appena Valter sarà un po’ più grandicello Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia convoleranno a nozze. Nel frattempo hanno già scelto la Madrina di Battesimo: sarà Anastasia Kuzmina, altra celebre ballerina di Ballando con le Stelle. È stata l’ucraina a presentare Salvatore a Veera.

Piccola curiosità: la Kinnunen ha iniziato ad avere le contrazioni nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2021, subito dopo la finale dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che è stata vinta da Arisa e Vito Coppola. Veera tornerà nel programma il prossimo anno.

Chi è il fidanzato di Veera Kinnunen

Il fidanzato di Veera Kinnuen si chiama Salvatore Mingoia, è originario della Sicilia ma da anni vive a Roma. È un judoka classe 1993. Salvatore è più giovane di Veera di ben 7 anni ma la differenza d’età non sembra essere un problema per la coppia.

Mingoia e la Kinnunen si sono conosciuti alla fine del primo lockdown, a maggio 2020, ad una cena organizzata da Anastasia Kuzmina e il suo ex allievo di Ballando con le Stelle Fabio Basile. Quest’ultimo ha portato con sé due colleghi: uno di questi era appunto Salvatore.

Tra i due è nato subito un feeling speciale e il giorno successivo, attraverso i social network, Salvatore ha chiesto a Veera di uscire. Da allora non si sono più lasciati: sono andati subito a convivere e hanno deciso di allargare la famiglia.