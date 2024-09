Ballando, svelata la 13esima vip: figlia di genitori arci noti e discussi

Il cast di Ballando con le Stelle è ora al completo: TvBlog ha annunciato in anteprima la 13esima concorrente, l’unica che mancava all’appello. Di chi si tratta? Milly Carlucci, da vecchia volpe della tv, è andata a pescare una donna con genitori celebri e assai chiacchierati, soprattutto nell’ultimo periodo, conscia che di riflesso anche temi collaterali potranno entrare nel ‘minestrone’ del talent show. D’altra parte, come si suol dire, tutto fa brodo. Ebbene, stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, la figlia di 23 anni di Asia Argento e Morgan.

Chi si aspettava il gran nome rimarrà deluso: Barbara d’Urso, nonostante si sia parlato di lei per tutta estate come possibile concorrente, non ci sarà. Nulla da fare nemmeno per Chiara Ferragni, altro nome circolato (a sproposito) a più non posso nel toto cast. Forse la conduttrice campana e l’ex star di Instagram potrebbero deliziare il pubblico in qualità di Ballerine per una notte, ma al momento anche tale eventualità è più una suggestione che uno scenario concreto.

Tornando ad Anna Lou, inutile dire che già il fatto che sia figlia di Asia Argento e Morgan fa notizia. Se si aggiunge che i genitori, per motivi differenti, sono arci chiacchierati in questo momento, beh, tombola! Il padre, come è risaputo, dovrà affrontare un delicatissimo processo per stalking, la madre sta seguendo un percorso di disintossicazione e da tre anni ha smesso con tutto, assaporando il piacere della vita ‘lucida’.

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle: maestri, big in gara, giuria e tribuni

Tutte le carte sono quindi state svelate. Si parte sabato 28 settembre. Nessun cambiamento in giuria: torneranno Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. A bordo campo confermato il commentatore Alberto Matano. Anche tra i tribuni nessuna novità: riecco Rossella Erra, Sara di Vaira e Simone Di Pasquale.

I vip in gara saranno: Tommaso Marini, Furkan Palalı, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, I cugini di Campagna, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Federica Nargi, Francesco Paolantoni e l’ultimo ingaggio, Anna Lou Castoldi.

Infine i 13 maestri: Veera Kinnunen (new entry), Nikita Perotti (new entry), Giovanni Pernice (new entry), Erica Martinelli (new entry), Rebecca Gabrielli (new entry), Carlo Aloia (new entry), Sophia Berto (new entry), Anastasia Kuzmina (l’anno scorso in coppia con Teo Mammucari), Luca Favilla (l’anno scorso in coppia con Sara croce), Giada Lini (l’anno scorso in coppia con Giovanni Terzi), Pasquale La Rocca (l’anno scorso in coppia con Wanda Nara), Alessandra Tripoli (l’anno scorso in coppia con Lino Banfi) e Angelo Madonia (l’anno scorso in coppia con Paola Perego).