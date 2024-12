Ballando, Smith liquida Pellegrini-La Rocca: e ‘rivendica’ Madonia

Carolyn Smith lapidaria su Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Ma, si proceda con ordine. Si è conclusa sabato, 21 dicembre, una delle edizioni più fortunate di Ballando con le stelle. Giunto al suo 19esimo anno di trasmissione, lo show ha battuto tutti i record, raggiungendo ascolti straordinari e un seguito social enorme. Quest’edizione si è distinta particolarmente per l’alto livello di competizione nel ballo e per i numerosi colpi di scena: dall’esclusione di Angelo Madonia all’abbandono improvviso di Guillermo Mariotto. Prevedibilmente, anche la finale ha riservato grandi sorprese.

Da settimane ormai, si parlava di una finalissima che avrebbe visto protagoniste Bianca Guaccero (con Giovanni Pernice) e Federica Nargi (con Luca Favilla), considerate le coppie più talentuose della competizione. Ma, Federica Pellegrini ha sorpreso tutti conquistando il secondo posto dietro la Guaccero, superando inaspettatamente la Nargi. Questo sorpasso ha suscitato polemiche, poiché molti ritengono sia dipeso più da fattori esterni che dal ballo. Pellegrini, infatti, ha cambiato ben tre partner nelle ultime puntate, con Pasquale La Rocca che ha dato una svolta decisiva alle sue performance.

Il momento clou è arrivato quando La Rocca ha annunciato il suo ritiro durante la gara, un discorso che potrebbe aver influito sul televoto. Alcuni giudici, come Fabio Canino e Carolyn Smith, hanno contestato la decisione, considerandola un’ingiustizia verso la Nargi. Selvaggia Lucarelli, invece, ha ammesso di aver dato zero all’ex velina, sostenendo che Pellegrini e La Rocca meritassero un’ultima opportunità per ballare insieme. Nella puntata di Unomattina andata in onda oggi, lunedì 23 dicembre, Massimiliano Ossini è tornato a parlare della finale di Ballando con le stelle insieme alle sue opinioniste, tra cui la giudice Smith.

“Ci sono state due cose che non mi sono tornate. La seconda manche a Federica è capitata un Barbareschi, che l’ha portata dritta in finale, perché se le capitava una Guaccero non si sa come sarebbe andata a finire. E poi anche il discorso di La Rocca secondo me non è stato corretto, perché lui ha lanciato questo messaggio dicendo ‘questa forse sarà la mia ultima volta’. E lì ha legato il pubblico emotivamente prima di un altro televoto, poteva evitare”, è stato il commento lapidario della giornalista Lorenza Sebastiani.

Carolyn Smith ha annuito durante l’intero discorso della Sebastiani, per poi intervenire con queste parole lapidarie: “Sono d’accordissimo. Non era la mia classifica. Sono contenta per Federica, ma per me me Nargi era seconda tassativamente, era molto meglio della Pellegrini.” Dopodiché, ha rivendicato il ruolo che ha avuto Angelo Madonia nella crescita della sportiva, dicendo: “Federica Pellegrini ha fatto un grande sviluppo, ma non dimentichiamo che non ha fatto tutto Pasquale, perché Angelo ha dato le basi e La Rocca ha finito il percorso”.

Nel frattempo, Federica Pellegrini ha confessato di esserci rimasta male per i commenti ricevuti dai giudici durante la finale, sottolineando di non sentirsi responsabile per il terzo posto di Federica Nargi.