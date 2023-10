Ballando segreto, Mammucari epico con Milly: “Offendi la Ventura”

By

Sabato 21 ottobre è iniziata la 18esima edizione di Ballando con le stelle. Quest’anno il cast è formato da vip molto conosciuti: Simona Ventura, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Lino Banfi, Wanda Nara, Rosanna Lambertucci e tanti altri.

Nella prima puntata Teo Mammucari è stato tra i protagonisti più acclamati grazie a quel tocco di divertimento che ha saputo dare al programma. Ha rivolto battute a Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli e in particolar modo a Rosanna Lambertucci, che è stata presa in giro più volte, ovviamente con tono ironico.

In questi giorni su Rai Play vengono caricate le puntate di Ballando Segreto che consistono in chiacchiere tra Milly, gli autori e i protagonisti di questa nuova edizione, con i loro ballerini. In particolare, Teo Mammucari ha fatto una battuta su Simona Ventura, chiamandola “palo di scopa“.

Il conduttore ha iniziato facendo un discorso sul quanto fosse più facile vincere per una concorrente donna piuttosto che il contrario, poiché l’uomo deve saper portare. Cosa che la Carlucci ha smentito. “Milly devo dire una cosa – ha esordito Mammucari- parlando con la maestra ha detto una cosa sacrosanta: ‘noi maestre abbiamo vinto una volta sola, mentre gli uomini 3/4 volte’. Perché gli uomini accompagnano le donne, mentre a lei dovrei portarla io e quindi è più penalizzata“.

A ciò la conduttrice ha contrabattuto: “Sai qual è la risposta? Nella coppia è la donna quella che fa tutta la bellezza di quello che succede, quella che fa acrobazie, linee…quando la donna è un palo di scopa…”

E qui, Mammucari, si è lasciato andare ad una battuta: “Stai offendendo la Ventura…guardala, come per dire ‘è un palo di scopa, sai di chi parlo’, che persona…“. La Carlucci ha negato, ma non sono mancate le risate da parte sua e degli autori lì presenti.

Dall’altra parte, invece, sempre a Ballando Segreto, Simona Ventura ha raccontato con Samuel Peron del tango che andranno a preparare. Milly ha spiegato loro che l’asticella diventa sempre più alta, dato che nella prima puntata sono andati abbastanza bene. Chissà se la Ventura, ignara di tutto, apprezzerà la battuta di Mammucari o si offenderà.

La prima puntata

Nella prima puntata della trasmissione tutti i concorrenti si sono fatti conoscere e hanno portato sul palco una parte di se stessi, attraverso una storia. Il più apprezzato dalla giuria è stato Lino Banfi che ha ballato un valzer con Alessandra Tripoli. In molti si sono emozionati nel vedere la coreografia dedicata alla moglie recentemente scomparsa.

I peggiori della puntata, invece, sono stati Rosanna Lambertucci (con Simone Casula) e Antonio Caprarica (con Maria Ermachkova) che attualmente si trovano al ballottaggio. Nella puntata che andrà in onda sabato 28 ottobre i due si sfideranno per rimanere in gara.