Ballando, protagonista rimasta senza partner: “Sta male”

Nella puntata di ‘La Vita in Diretta‘ andata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 24 novembre, Alberto Matano si è collegato con Milly Carlucci per sapere le ultime novità riguardo ‘Ballando con le stelle‘. Difatti, domani 25 novembre, ci sarà una nuova puntata dello show piena di soprese e novità. Difatti, sabato sera scenderanno in pista ben due incredibili ballerini per una notte: la cantante Cristina D’Avena e Giacomo Giorgio, uno degli attori più amati dalla nuova generazione soprattutto grazie al ruolo interpretato in ‘Mare Fuori‘. Tuttavia, la conduttrice ha dovuto dare anche una cattiva notizia.

A quanto pare, uno dei ballerini protagonisti del programma sta male e potrebbe non essere presente nella puntata di domani, 25 novembre. Si tratta di Pasquale La Rocca, che quest’anno è in coppia con Wanda Nara. Ecco le dichiarazioni di Milly Carlucci ad Alberto Matano riportato da Biccy:

Ciao a tutti, devo fare un annuncio. Purtroppo il nostro Pasquale La Rocca ha il febbrone e non potrà essere con noi. Quindi in questo momento lui è a casa e sta male, questo lo so perché ci si siamo sentiti prima. E noi qui adesso siamo in attesa di Wanda Nara per capire come possiamo risolvere questa situazione, visto soprattutto che oggi non si sono potuti allenare perché appunto lui era a letto. Ora con lei vedremo come poter risolvere la situazione.

Quindi, salvo nuovi risvolti, Wanda Nara sarebbe rimasta senza partner per l’appuntamento di sabato sera. In tutto ciò, ricordiamo che Pasquale e Wanda formano una delle coppie più apprezzate di quest’edizione. Fino ad ora, i due hanno ricevuto grande sostegno dal pubblico, oltre a straordinari voti dalla giuria, riuscendo a classificarsi sempre ai vertici della classifica. Dunque, questo imprevisto potrebbe mettere in difficoltà il percorso praticamente perfetto della moglie di Mauro Icardi.

Come dichiarato dalla Carlucci, al momento la produzione starebbe cercando una soluzione per Wanda. Non è chiaro se Pasquale sarà sostituito da un altro ballerino o se decideranno di trovare un’alternativa diversa. Bisogna considerare che i due avevano già preparato una nuova coreografia, che un eventuale sostituto dovrebbe preparare in pochissime ore. Non resta che attendere le prossime ore o, a questo punto, direttamente la puntata per scoprire il destino dell’argentina.

Ballando con le stelle: tensioni alle stelle tra Lucarelli e Mammucari

Nel frattempo, Alberto Matano ne ha approfittato per chiedere a Milly come sarebbe la situazione attuale tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Nella scorsa puntata, i due hanno avuto un forte scontro, tanto che la giornalista si era anche rifiutata di esprimere il suo giudizio a causa delle continue interruzioni del comico. Nonostante Teo si fosse scusato, la discussione si è poi trascinata durante tutta la settimana, tra interviste televisive e battibecchi social.

Per questo, in tanti non vedono l’ora della puntata di domani, 24 novembre, per poter vedere un nuovo confronto. “Selvaggia e Teo? C’è anche questa faccenda ma vedremo in diretta cosa succederà”, è stato l’unico commento della Carlucci a riguardo.