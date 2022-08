Ballando, Paolo Belli a lezione di inglese: la colpa è di Milly Carlucci

In una recente intervista, il direttore d’orchestra ha raccontato un divertente dietro le quinte del suo rapporto con la conduttrice televisiva, che l’ha in qualche modo obbligato a tornare sui banchi

Quest’oggi è uscita su Fanpage un’intervista esclusiva firmata Francesco Ràiola all’interno della quale Paolo Belli si racconta dopo tanti anni di onorata carriera in Rai, di cui gli ultimi li ha passati al fianco di Milly Carlucci in veste di direttore d’orchesta di Ballando con le Stelle.

Nella chiacchierata con il noto sito, Paolo Belli si è raccontato a cuore aperto, parlando non soltanto della sua esperienza all’interno della trasmissione del Prime Time di Rai Uno, ma anche della paura di morire. Parole molto forti e toccanti quelle del musicista, che arrivano a circa un mese e mezzo di distanza da un grave lutto che l’ha colpito (a luglio, infatti, è scomparsa l’adorata madre, Pierina Rivi, all’età di 81 anni). Belli ha raccontato, a proposito, che in qualche modo sente la sua ora avvicinarsi a passi sempre più rapidi, seppure sia anche consapevole di quante soddisfazioni la vita gli abbia regalato. Ecco, a proposito, le parole del musicista:

“Quando arrivi alla mia età succede come nel film di Nanni Moretti, Caro Diario, sai, la scena del metro, quando il coprotagonista prende in mano il metro e comincia ad accorciarlo togliendo gli anni, accorcia, accorcia e alla fine dà il metro in mano a Moretti e gli dice: “Ecco, questo è quello che ti rimane da vivere”. Quella scena è scioccante e quando ho compiuto 60 anni ho capito che il metro è diventato molto, ma molto, ma molto più corto, con tutta la buona speranza e la buona fiducia che uno possa avere comunque il metro si è accorciato.”

L’intervista, in ogni caso, è stata anche l’occasione per Paolo Belli di parlare di cose molto più allegre e spensierate, come il suo rapporto con Milly Carlucci. Il direttore d’orchestra ha rivelato che la conduttrice gli ha insegnato tanto, soprattutto l’ha spinto a dare sempre il massimo. Ma non finisce qui.

Paolo Belli, infatti, ha lasciato intendere fra le righe che Milly Carlucci, di recente, gli ha fatto notare (seppur con garbo) un suo grande difetto. Paolo Belli ha un inglese fin troppo zoppicante, soprattutto rispetto a quello praticamente perfetto della presentatrice. Una dote, questa, che può rivelarsi molto utile quando nel cast del programma sono inclusi vip stranieri. A riguardo, Paolo Belli ha commentato, divertito:

“Milly è la sorella che tutti dovremmo avere, io ero molto saltimbanco mentre lei mi ha insegnato, sia professionalmente che umanamente che quando sei sul banco devi studiare, avere educazione, preparazione. Per dirti, adesso sto andando a scuola di inglese perché… lei non ti dice niente ma certe cose te le fa capire! Meno male che l’ho trovata sulla mia strada, è la mia grande sorella.”

Ballando con le Stelle 2022: il cast è (quasi) chiuso

Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci sulla chiusura ufficiale del cast della nuova edizione di Ballando, che prenderà il via su Rai Uno il 6 ottobre. Ieri mattina il sito del Fatto Quotidiano ha riportato la lista completa dei partecipanti della nuova edizione in esclusiva, anche se c’è un nome in particolare sul quale non esiste certezza matematica.

Se Il Fatto ha parlato della presenza nel cast di Nino D’Angelo, il sito TvBlog ne ha rapidamente smentito la partecipazione, confermando al contrario Dario Cassini come suo ideale sostituto.