Ballando, panico dietro le quinte: c’entrano i Cugini di Campagna

Ieri sera, sabato 28 settembre, è andata in onda l’attesissima prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. I fans del programma erano in fibrillazione e non vedevano l’ora di vedere i nuovi aspiranti ballerini vip sfidarsi a colpi di merengue e cha cha cha sulla pista da ballo più famosa d’Italia.

Nel corso della puntata però c’è anche stato un vero e proprio colpo di scena che ha coinvolto anche (indirettamente) i Cugini di Campagna, entrati ufficialmente a far parte del cast di quest’anno. Verso il finire della serata infatti, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram, nelle quali teneva informati i suoi followers circa una situazione a dir poco bizzarra che si era venuta a creare nel dietro le quinte del programma.

I finti Cugini di Campagna seminano il panico

Ebbene si, alcuni ignoti vestiti da Cugini di Campagna si sono introdotti negli studi televisivi seminando a dir poco il panico tra i presenti e l‘entourage. Stando alle ricostruzioni fatte nelle ultime ore, i finti Cugini di Campagna si sarebbero introdotti (non è ancora chiaro come) nell’auditorium dove viene registrata la diretta di Ballando, portando con se delle grosse e sospette valigie.

Ma non è finita qui perché, stando a quanto scritto da Selvaggia nelle sue stories, i bagagli sono poi stati abbandonati nei bagni, facendo salire la preoccupazione dei presenti alle stelle. Secondo quanto poi riportato su X, ex Twitter, da Domenico Marocchi, giornalista e inviato de La volta buona, nelle valigie vi erano solamente parrucche, zeppe e paillettes: insomma, tutto ciò che occorre per travestirsi da Cugino di Campagna.

Niente di pericoloso dunque ed è essenzialmente questo il motivo per il quale l’allarme pare essere rientrato relativamente in fretta. “Casino all’auditorium: ci sono dei finti Cugini di Campagna che sono entrati con valigioni, poi abbandonati nei bagni”, queste le parole con le quali Selvaggia Lucarelli, da vera reporter, ha spiegato ai suoi followers cosa stesse succedendo nel dietro le quinte degli studi di Ballando con le stelle.

Tutto organizzato?

I sei uomini, che sono poi stati fermati dalla polizia e schedati, indossavano gli stessi abiti e parrucche di Ivano Poppi Michetti, Silvano Michetti, Nicolino Nick Luciani, Tiziano Leonardi, Raffaele Lele Esposito e Alessandro Ales Sabatini, ovvero tutti i cantanti e musicisti dei Cugini di Campagna.

Come anticipato, dopo poco l’allarme è rientrato e una delle ipotesi messe sul tavolo dai fans del programma è che si possa essere trattato di uno scherzo e che quindi i sospetti possano essere le stesse persone che, nel corso della puntata, sono stati inquadrate proprio mentre erano sedute in prima fila.

Nessuna conferma è però ancora arrivata da parte della produzione o di chi di dovere. Chissà se nel corso dell’apertura della prossima puntata, Milly Carlucci deciderà di riportare il fatto spiegando per filo e per segno cosa sia successo davvero.