Ballando on the road in partenza: accorcia La Vita in Diretta, news

Ballando on the road: la ricerca di Milly Carlucci per nuovi talenti per il suo Ballando con le stelle riparte oggi. Quando finisce il format?

Parte oggi, martedì 23 aprile, la nuova edizione di Ballando on the road. La ricerca di nuovi talenti per lo show del sabato sera, Ballando con le stelle, continua. In pole position la padrona di casa, Milly Carlucci che porterà in onda nei pomeriggi di Rai 1 le varie tappe in giro per l’Italia. Da quanto apprendiamo dalla programmazione della rete ammiraglia Rai, il format accorcerà le puntate de La Vita in Diretta, condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Ballando on the road infatti inizierà alle ore 18.00 e finirà alle 18.45, lasciando spazio al game show di Flavio Insinna L’Eredità. Come svelato qua e là sul web ci accorgiamo che Ballando on the road durerà solo quattro giorni, precisamente dal 23 al 26 aprile, e come abbiamo detto verrà trasmesso sostituendo un pezzettino de La Vita in Diretta.

Ballando on the road in onda dal 23 al 26 aprile su Rai 1: cosa sappiamo

Saranno quattro gli appuntamenti di Ballando on the road su Rai 1. Il pubblico continuerà a ballare anche durante i pomeriggi e non solo il sabato sera. Milly Carlucci insieme alla sua squadra, composta dai giudici Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino giudicheranno i nuovi talenti tra migliaia di partecipanti. Ballando girerà così tutta Italia supportato anche dal coreografo e ballerino, Antonio Fini. In ogni puntata vedremo ben nove unità di ballo ma solo due di esse avranno la grande opportunità di essere selezionati per partecipare a Ballando con te, ossia il nuovo spazio dedicato alle persone comuni che sarà introdotto a Ballando con le stelle, a partire dalla quinta puntata. Dal 27 aprile, a concorso on the road finito, i più fortunati e talentuosi avranno la possibilità di ballare sul palco tra i più conosciuti della tv italiana. Davvero una grande opportunità per chi sogna di fare del ballo la sua vita.

Ballando on the road: le tappe e le curiosità

Il progetto di Milly Carlucci è un vero trampolino di lancio per chi vuole fare del ballo il suo lavoro e non solo una grande passione. Il sito web del format ci conduce all’interno del nuovo programma, alla scoperta di curiosità e tappe. La giuria e Milly Carlucci gireranno tutta Italia. Importante la registrazione (come singolo, coppia, duo o gruppo) da fare direttamente nel sito internet ufficiale.