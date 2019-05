Nunzia De Girolamo ancora contro Lucarelli e Mariotto: ultimi attacchi

Nunzia De Girolamo, ospite a Vieni da me, ha difeso se stessa e Raimondo Todaro dalle accuse della giuria

Ballando con le stelle è agli sgoccioli. Il 31 maggio andrà in onda la finale della gara di ballo di Rai 1 e Nunzia De Girolamo insieme al suo maestro, Raimondo Todaro, sono volati all’ultima puntata. Nonostante il pubblico abbia voluto Nunziatina in finale non si sono fermate le accuse e le polemiche che, puntata dopo puntata, hanno visto protagonista proprio l’ex parlamentare e Todaro. Ospite a Vieni da me della Balivo, la De Girolamo è tornata sulla questione spiegando le sue ragioni circa gli attacchi contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto e difendendosi dalle parole che le hanno rivolto. In studio era presente anche Zazzaroni, altro giudice del dance show condotto da Milly Carlucci.

Nunzia De Girolamo e Todaro: i commenti dopo la lite a Ballando

L’ultima puntata di Ballando con le stelle ha visto uno scontro particolarmente acceso tra Nunzia De Girolamo e il suo maestro, Todaro, e la giuria. A scatenare le risposte della coppia è stato un commento di Mariotto e riguardante l’essere “pesante” della concorrente. Nunzia è tornata sulla questione commentando così a Vieni da me: “Non voglio piacere a Mariotto“, poi è tornata all’attacco su Selvaggia Lucarelli lanciandole una frecciatina. Argomento di questa frecciatina sono stati i tweet della giornalista che spesso e volentieri attacca suo social la coppia. “Un giurato serio non dovrebbe scrivere i tweet mentre siamo in puntata“, ha chiosato la De Girolamo.

Nunzia De Girolamo e Selvaggia Lucarelli: lo scontro continua

In particolare un episodio ha infastidito e non poco Nunziatina. Dopo il ballo con il padre, il commento di Nunzia nei confronti dell’amore che prova per il papà sembra non sia stato apprezzato dalla Lucarelli: “Quando ho detto che mio padre era l’amore della mia vita, lei ha fatto una smorfia“, ha mimato la De Girolamo come a significare che la Lucarelli non ha creduto alla sua rivelazione. Il prossimo 31 maggio ci sarà la finale di Ballando con le stelle e chissà cosa ci aspetta!