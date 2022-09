Ballando, Mughini ha diffamato la Lucarelli: confronto imminente

Forse non tutti sanno che nel cast di Ballando con le stelle di quest’anno, tenendo in considerazione anche i membri della giuria, ci sono anche due personaggi che da un po’ di tempo hanno un contenziono in sospeso. Da un lato c’è la temibile giornalista Selvaggia Lucarelli, dall’altro c’è Giampiero Mughini.

Qualche mese fa, il noto commentatore sportivo (celebre anche per il suo essere “fumantino”) aveva concesso un’intervista online a Il Giornale nella quale dedicava alla Lucarelli parole non proprio accomodanti. Parlando della giudice di Ballando, Mughini aveva dichiarato:

“Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue te..e sul web e dintorni. Nella storia del mondo le tette sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa.”

Le parole di Mughini erano subito state intercettate dalla Lucarelli, che aveva ripreso il virgolettato condividendolo con toni acidi sui suoi profili social. Stavolta, tuttavia, la Lucarelli non si era limitata ad un banale sfogo social: era proprio passata ai fatti! Le frasi di Mughini erano infatti state pubblicate all’interno di un post dove la giornalista annunciava che il “collega” era stato rinviato a giudizio per averla diffamata. Ecco cosa aveva scritto la cronista:

“Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie t…e col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto (ripreso da Il Giornale) che un mio articolo sul Fatto era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”.

Ebbene, ad un anno e mezzo, la sentenza è arrivata. Giampiero Mughini è stato ufficialmente condanato per aver diffamato la Lucarelli e, stando a quanto riportano Dagospia e La Gazzetta di Parma, dovrà risarcire la collega di 2000 euro, oltre a dover pagare una multa di 500 euro.

Ballando con le stelle 2022: lo scontro Mughini-Lucarelli sarà la prima dinamica dello show di Milly Carlucci?

Ciò che rende ancora più gustosa la vicenda è il fatto che sia imminente la partenza della nuova stagione di Ballando. Difficile pensare che alla luce dei fatti, conoscendo le parti, non voleranno scintille. Scegliendo Giampiero Mughini per il cast della sua trasmissione, dunque, Milly Carlucci potrebbe aver messo in atto un’astuta strategia per alzare lo share. Chi, d’altra parte, non amerebbe assistere ad uno scontro infuocato fra questi due caratterini?

L’appuntamento con la prima puntata di Ballando con le stelle 2022 è fissato per il prossimo 8 ottobre: potrebbe dunque essere questa la prima vera dinamica della nuova edizione dello show di punta del sabato sera di Rai Uno.