Ballando, mistero 13esimo concorrente: se fosse Chiara Ferragni?

Ancora non è stato rivelato il cast completo della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle che andrà in onda tra qualche settimana in prima serata su Rai 1. Manca difatti ancora il tredicesimo concorrente, intorno al quale Milly Carlucci sta creando molte aspettative. I fan del programma sono particolarmente curiosi di scoprire di chi si tratta e addirittura sul web qualcuno ha ipotizzato che possa essere l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Scopriamo meglio insieme quali sono i motivi dietro tali supposizioni.

Ci sono grandi aspettative per il tredicesimo concorrente della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, l’ultimo che andrà a comporre il nuovo cast di aspiranti ballerini. La conduttrice Milly Carlucci ha difatti deciso di non rivelarlo ancora, creando in questo modo un alone di mistero intorno a chi potrebbe essere. Sul web, chiaramente, è iniziato un po’ un toto-nomi e tra le tante supposizioni fatte c’è chi ha pensato possa trattarsi addirittura di Chiara Ferragni. Il pensiero non è del tutto infondato. Ci sono difatti una serie di dettagli che potrebbero tranquillamente far pensare a lei.

Prima di tutto è risaputo che Milly Carlucci stia da tempo provando a convincere l’influencer ed imprenditrice digitale a prendere parte al dancing show. La conduttrice ha parlato di una sua possibile partecipazione per la prima volta a La Vita In Diretta insieme a Selvaggia Lucarelli lo scorso maggio. All’epoca stava scherzando ma poi le cose si sono fatte più serie e gli autori di Ballando Con Le Stelle si sarebbero rivelati realmente interessati ad avere Chiara nel programma. Da lì è partito il corteggiamento per averla sulla pista da ballo.

Non solo! Già negli scorsi anni, Milly Carlucci aveva pensato di chiamarla in trasmissione come ballerina per una notte. La conduttrice avrebbe anche dichiarato in un’intervista con Il Messaggero, come riportato anche da Biccy, di aver già pensato a quale ruolo affidare all’influencer. Si tratterebbe di un compito ideato appositamente per lei. Tuttavia, anche in questo caso, Milly ha lasciato un alone di mistero. Possibile quindi che vedremo davvero Ferragni cimentarsi sulla pista di Ballando Con Le Stelle? Non resta che aspettare l’inizio del programma per scoprirlo!