Ballando, Milly Carlucci: “Maionchi giudice? Tempesta, parlo io”

Mancano pochi mesi all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle e il team dietro il programma sta scaldando piano piano i motori. Negli ultimi giorni, la pagina ufficiale del programma sta svelando i primi concorrenti che gareggeranno sulla pista da ballo. Fino ad ora, sono stati rivelati i nomi di Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Inoltre, ieri, 26 luglio, è stata annunciata una novità riguardante la giuria. Com’è noto, da diversi anni, il tavolo dei giudici è composto da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Tuttavia, un recente post ha fatto ipotizzare un’aggiunta eccezionale a questo gruppo: l’arrivo di Mara Maionchi.

L’account ufficiale di Ballando con le stelle ha condiviso un video dove la nota discografica si presenta e spiega che tipo di giudice sarebbe, “Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro: così Mara Maionchi nella giuria di Ballando con le stelle”, si leggeva nella didascalia. La notizia è stata rapidamente riportata da tutte le principali testate, facendo le prime ipotesi su chi la Maionchi avrebbe potuto sostituire tra gli storici giudici. Tuttavia, poco dopo si è scoperto che si trattava di un grande malinteso dovuto a un errore nella didascalia. Invece di “Mara Maionchi nella giuria”, la frase corretta doveva essere “sulla giuria”, poiché l’intento del video era semplicemente quello di ottenere un parere esterno sui giudici del programma.

Milly Carlucci parla della giuria di Ballando con le stelle

A quanto pare, però, la notizia si è diffusa così a macchia d’olio che è stato necessario l’intervento di Milly Carlucci per fare chiarezza. Poco fa, i social di Ballando con le stelle hanno condiviso un video della conduttrice, la quale ha spiegato che l’intenzione di quel video era solo di fare un gioco e non quella di dare alcun annuncio. Inoltre, la Carlucci ha negato categoricamente la presenza di Mara Maionchi in giuria, poiché impegnata già in altri programmi. Ecco le sue parole:

Tempesta! Tempesta su Ballando con le stelle, cosa è successo? Abbiamo pubblicato dei video in cui ci sono delle considerazioni fatte da alcuni personaggi a cui abbiamo posto la domanda: “Come ti comporteresti se tu fossi giudice di Ballando con le stelle?”. Tra questi, la nostra adorata Mara Maionchi e lei ha detto delle cose molto interessanti. Naturalmente questo non vuol dire che Mara sarà la giudice di Ballando con le stelle, era un gioco. Mara spero di fare altre cose con te, tu sei giudice di altri programmi e noi abbiamo la nostra strada.

Milly Carlucci non ha dato ulteriori dettagli sulla giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle. Per questo, bisogna attendere per capire se verrà riconfermato il tavolo degli scorsi anni o se, invece, ci sarà qualche cambiamento.