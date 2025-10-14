Ballando, malumori: Fognini e Magnini contro d’Urso. Lei replica così

Spuntano nuovi retroscena su Ballando con le Stelle 2025, che vedono protagonista Barbara d’Urso. Ciò accade nella puntata di oggi de La Volta Buona, dove Domenico Marocchi riesce a trovare alcuni malumori del dietro le quinte di questo talent show. Sembra che non ci sia così tanta simpatia tra i Vip che gareggiano nel programma condotto da Milly Carlucci. In particolare, pare che Fabio Fognini e Filippo Magnini non abbiano apprezzato l’ultima esibizione della nota conduttrice con Pasquale La Rocca.

Nel talk show di Caterina Balivo, viene infatti mostrato un filmato che ritrae i due mentre commentano l’esibizione di Barbara: “Ma c’è questa cosa? Allora si può pure riposare con l’intro nel mezzo”. Questo commento riguarda il momento in cui, durante la performance, è stato trasmesso un piccolo filmato della prima coreografia. In questo modo, la d’Urso ha avuto modo di riprendere fiato. Selvaggia Lucarelli, che ha già avuto modo di battibeccare con Barbara, si è detta convinta:

“Secondo me stanno rosicando. Quello che fa Pasquale è un po’ di doping, lui è bravissimo con i passi, le coreografie e tutto il contorno e riesce a rendere meraviglioso ciò che magari è carino. E loro lo sanno! Sono sportivi, hanno l’occhio lungo e vedono il bluff”

Sembra che Fognini e Magnini volessero accusare la d’Urso di favoritismo, come fa notare anche la Balivo. Giorgia Palmas, presente nel suo talk show, prende subito le difese del marito, facendo notare che entrambi sono sportivi e molto competitivi. Ed ecco che tocca alla stessa Barbara replicare all’accusa, rivelando il motivo per cui è stato deciso di inserire l’intro durante la sua bellissima esibizione nella nuova puntata:

“L’intro non era stato messo per farmi riposare, ma perché doveva far parte di una storia. Io ho raccontato una storia con la coreografia, ma non l’hanno capito, pazienza”

In questo modo, la d’Urso cerca di allontanare tutte le ipotesi legati a un certo favoritismo nei suoi confronti, spiegando il vero motivo per cui è stato inserito quell’intro.

Dunque, a quanto pare, sembra che ci siano malumori dietro le quinte, che durante la diretta della puntata non vengono chiaramente palesati. In effetti, Rossella Erra conferma che c’è un’atmosfera non proprio così serena. Non resta che attendere per capire cosa accadrà, mentre la d’Urso pare essere l’unica valida avversaria della Fialdini, papabile vincitrice.