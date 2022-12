Sabato 17 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. In questa puntata i ballerini si sono sfidati per il ripescaggio. Tra i concorrenti in gara anche Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, che ha ballato in coppia con Anastasia Kuzmina. Lo chef non è stato ripescato ed è stato battuto al televoto da Luisella Costamagna. La Lucarelli, il giorno dopo la puntata, ha voluto dire la sua tramite le sue storie Instagram sull’atteggiamento generale riservato al suo compagno. “Comunque – ha scandito la giornalista – siamo davvero diversi, io ieri al posto suo tiravo fuori il lanciafiamme e me ne andavo via facendomi spazio tra la cenere. Lorenzo Biagiarelli sei Gesù.“.

Inoltre la giurata ha postato una chat intrattenuta con un amico. La conversazione risale a pochi minuti prima dell’inizio della finale di Ballando. Le ‘profezie’ della Lucarelli si sono magicamente avverate tutte:

Ma cosa è successo nella puntata di Ballando che avrebbe fatto impugnare, metaforicamente parlando naturalmente, un lanciafiamme alla giornalista? Togliendosi un po’ di sassolini dalla scarpa la Lucarelli ha fatto notare ai suoi colleghi della giuria che con Biagiarelli sono stati eccessivamente severi. Con altri concorrenti invece, per lei meno bravi, sono stati molto più tolleranti, specialmente con Iva Zanicchi:

“Io sono una precisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte. Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddo senza anima, fidanzato di, che non comunica, senza contenuti che dovrebbe imparare dai contenuti di altri, robottino, uno che prende i voti grazie ai miei follower, orsacchiotto, ragazzotto. Ci mancava solo la rapina a mano armata. Quindi è chiaro che questo tipo di giudizio, che non ha sfiorato nemmeno altri concorrenti che sono stati qui poco educati e volgari, ha investito solo Lorenzo”.

Poi le parole sulla Zanicchi: “Detto questo, mi dispiace che non sia venuto fuori né Lorenzo per quello che è e né lui per come balla. Questo mi addolora perché alla fine si è preferita una persona che racconta barzellette sporche a un ragazzo pulito. Poi per me Iva Zanicchi può vincere. Io tifo per lo show, però mi dispiace che questo tipo di trattamento sia stato riservato soltanto a lui”.

Va detto che dopo questo suo intervento nessuno degli altri giudici ha voluto dire una parola a riguardo e dal pubblico non è arrivato neanche un applauso. Ma non è finita qui perché c’è stato anche un piccolo scontro tra la giornalista e la presidente di regia Carolyn Smith. La ballerina e coreografa stava esprimendo il suo giudizio sul cuoco quando lui ha rivolto un veloce sguardo alla compagna. Questo non le è piaciuto e lo ha fatto subito presente: “Sinceramente è stata la tua miglior performance. Avete sempre fatto coreografie molto difficili. Lorenzo Biagiarelli potresti guardare me e non Selvaggia in questo momento? Perché sto parlando io e non lei, grazie“.

Poteva la Lucarelli lasciare correre su queste parole della Smith con la quale non ha un bel rapporto? No. Infatti è intervenuta immediatamente: “Oddio ma ancora. Ma non è nemmeno libero di spostare lo sguardo questo ragazzo! Dai è un incubo allora. Ok ha spostato lo sguardo un attimo. Magari mi ama e mi guarda ogni tanto“. La ‘presidente’ però non è andata avanti con il dissing e ha finito di dare i suoi giudizi al concorrente.

Le polemiche a Ballando con le Stelle

Nel corso di questa edizione di Ballando con le Stelle, che sta volgendo al termine, sono state molte le volte che la giornalista è intervenuta per far presente la parzialità dei suoi colleghi di giuria. Soprattutto verso il suo compagno che a suo dire sarebbe stato penalizzato proprio per il loro rapporto sentimentale. Non sono mancati anche gli scontri a causa di Iva Zanicchi che in una delle prime puntate le diede della “tr**a” pensando di non essere sentita. È stata anche la prima a far notare lo scivolone di Enrico Montesano che durante le prove ha indossato una maglietta della Decima Mas. Questo ha decretato la squalifica dal gioco dell’attoe. Infine la lite con Dario Cassini.

Nella quinta puntata il comico, nel video di presentazione prima del ballo, ha affermato che la partecipazione del fidanzato della Lucarelli al programma avrebbe portato a dei favoritismi e ad un conflitto d’interessi. La giornalista ha però smascherato il concorrente raccontando che l’aveva chiamata nel pomeriggio per dirle: “Ciao Selvaggia, guarda io volevo dirti che è tutto finto quello che faccio. Tutto quello che dico è finto. In realtà mi serve per il mio personaggio. Quindi stasera dammi tre Selvaggia, perché davvero mi è molto utile”. Cassini fu poi eliminato dal pubblico.