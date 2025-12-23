Ballando: Lucarelli fa il bilancio, mentre Pernice lancia stoccate sul talent

Selvaggia Lucarelli fa un bilancio di quanto accaduto a Ballando con le Stelle 2025, mentre Giovanni Pernice si lascia andare a una stoccata di troppo. Ma, iniziando dalla discussa giudice, è tornata a parlare di Barbara d’Urso. Con quest’ultimo il rapporto non è dei migliori e, durante la finale, non è di certo arrivata la pace. Infatti, l’ex volto di Mediaset ha ammesso che sarebbe stata falsa a mostrarsi serena vicina a lei.

Il tutto è accaduto quando la d’Urso è stata eliminata con Pasquale La Rocca, perdendo contro Andrea Delogu e Nikita, che alla fine hanno trionfato. Nonostante tutto, Lucarelli ritiene che Barbara abbia fatto “un percorso lineare”, come dichiara a La vita in diretta. Crede, invece, che tra Andrea e Nikita ci sia “un amore non corrisposto”. Lui sarebbe molto preso da lei, che invece è stata di recente beccata in tenera compagnia con un altro uomo.

I due vincitori sono comunque piaciuti molto a Selvaggia. Infine, ritiene che Francesca Fialdini sia stata protagonista di una soap opera, tra il suo lastra gate e i vari infortuni. Ed ecco che ora a parlare ci pensa il suo ballerino, Giovanni Pernice. Questa coppia era la favorita alla vittoria, ma alla fine si sono posizionati nel secondo posto della classifica. Sia Francesca che Giovanni hanno abbracciato Delogu e Nikita, complimentandosi con loro per il finale.

Ma ecco che Pernice dopo decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Innanzitutto, fa notare che la Fialdini, a differenza di altre sue colleghe, non aveva mai ballato. Poi ha lanciato la sua stoccata, affermando che se questa edizione di Ballando con le Stelle fosse stata solo una gara di ballo, avrebbe sicuramente trionfato. Infatti, a detta sua, la Fialdini sarebbe stata la concorrente “che è riuscita a ballare meglio”. Ed ecco che arriva la stoccata finale:

“Poi dobbiamo anche dire che questa è una sfida di social ed è un entertainment show, se fosse stata solo una gara di ballo forse avremmo vinto anche quest’anno, ma va bene lo stesso”

A quanto pare, sembra che Pernice non abbia proprio digerito la sconfitta di questa edizione. Al contrario, Francesca appare più soddisfatta e senza troppi rammarichi. La Fialdini pensa solo a parlare bene del suo compagno di avventura. Invece, Giovanni continua su Instagram a portare avanti il suo pensiero. Qui condivide un post sul suo profilo ufficiale per far capire al pubblico che il talent non rappresenta una vera e propria gara di ballo, bensì uno show. E anche in questa occasione Pernice si dice convinto del fatto che la Fialdini sia stata la concorrente più brava, facendo intuire che a detta sua la vittoria sarebbe dovuta cadere nelle loro mani.