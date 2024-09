Ballando, Lucarelli confermata e avvisa: “Non abbiate paura di me”

Mancano poche settimane al ritorno di Ballando con le stelle sul piccolo schermo, e Milly Carlucci sta gradualmente svelando al pubblico tutte le novità che vedremo a partire da sabato 28 settembre nel prime time di Rai 1. Da settimane, la pagina ufficiale di Ballando sta pubblicando i video presentazione dei personaggi che si cimenteranno sulla pista da ballo. Va detto che quest’anno la Carlucci ha assemblato un cast di grandi star, riuscendo a convincere nomi di spicco a mettersi in gioco nel programma. Finora sono 12 i vip confermati, e sta tenendo in serbo un 13º concorrente come sorpresa finale. Nel frattempo, è arrivato il turno di annunciare coloro che saranno i giudici della 19esima edizione di Ballando con le stelle.

Nonostante le indiscrezioni confermassero da tempo il ritorno dello storico tavolo della giuria, la Carlucci si è tenuta sul vago fino ad ora. Adesso, però, è arrivato il momento di dare conferme e ha deciso di partire con il nome più chiacchierato tra i giudici, ovvero quello di Selvaggia Lucarelli. Poco fa, l’account di Ballando ha condiviso un video dove Milly comunica ufficialmente la presenza della giornalista nel programma per il nono anno di fila. La conduttrice ha spiegato che i concorrenti non devono temere Selvaggia, lodandola per la sua ironia e intelligenza, anche se ogni tanto si lascia andare a qualche “ruggito”.

Dopodiché, è stata la stessa Lucarelli a prendere parola per rivolgersi direttamente ai nuovi concorrenti. Selvaggia ha scherzato sul famigerato timore che il suo giudizio susciterebbe negli aspiranti ballerini, dicendo queste parole:

Allora, io non capisco davvero cosa possa farvi tanta paura di me. Cioè, aldilà di potervi dare un brutto giudizio, aldilà di poter boicottare in voto di Carolyn, aldilà di poter scrivere un post su di voi, aldilà di coalizzarmi con Mariotto, aldilà di potervi dare uno zero… che mai potrò farvi? Perché questa paura? Bah…

Ce lo avete chiesto in tanti… @stanzaselvaggia sarà nella giuria della nuova edizione di #BallandoConLeStelle ✨🙌 pic.twitter.com/yLWXxZ4stF — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 2, 2024

Selvaggia Lucarelli confermata a Ballando: cosa aspettarsi

Insomma, un annuncio ironico, che rispecchia lo stile di Selvaggia. Certo è che, ancor prima dell’inizio dell’edizione, la Lucarelli è già stata stuzzicata da alcuni dei protagonisti. I Cugini di Campagna, che parteciperanno come concorrenti, l’hanno criticata in un’intervista al settimanale Oggi, definendola calcolatrice e costruita. Tuttavia, la scrittrice non sembra aver preso male le loro dichiarazioni, tanto da condividerle sui social accompagnate da una faccina che ride.

Successivamente, anche la collega Carolyn Smith ha avuto da ridire su di lei, confessando di non aver letto il libro della Lucarelli, “Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez”, perché preferirebbe dedicarsi ad attività che considera più utili. Anche questa “faida” si è risolta rapidamente, con alcuni scambi di battute sui social e una foto postata dalla stessa ex ballerina mentre leggeva il libro in questione.

A questo punto, non resta che attendere qualche settimana per vedere nuovamente Selvaggia sul tavolo della giuria e scoprire con quali dei concorrenti potrebbe scatenare il suo famoso “ruggito“.