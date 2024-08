Ballando, l’attore turco Furkan Palali nel cast: l’astuta mossa di Milly

Ebbene si, Milly Carlucci ha decisamente messo a segno un altro bel colpo. Poco fa, sulla pagina Instagram ufficiale di Ballando con le stelle è apparso il video presentazione del prossimo concorrente del celebre dance show. Si tratta di Furkan Palali, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione in Terra Amara. L’attore potrebbe essere quindi la rivelazione di quest’anno, dato il sempre maggiore interesse dei telespettatori per le serie tv turche.

Furkan Palali nel cast di Ballando

Dopo tanti rumor, è finalmente arrivata la certezza: Furkan Palali, è ufficialmente un concorrente di Ballando con le Stelle. “Ciao Milly, come stai? Io sto bene e non vedo l’ora anche io di essere parte del tuo cast di Ballando con le stelle. Ci vediamo a settembre“, sono state le parole con le quali il celebre attore turco ha comunicato ai telespettatori di Rai Uno la sua partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci.

Al momento quindi, il ricco cast della diciannovesima edizione di Ballando con le stelle risulta essere composto da: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli e Furkan Palali. Questi sono i nomi rivelati fino a ora ma tante altre sorprese potrebbero attendere i fans del programma. Sembra proprio che Milly e la produzione stiano organizzando un’edizione a dir poco esplosiva e quindi, le aspettative sono davvero molto alte.

Perché l’arrivo dell’attore turco è da considerare un’abile mossa

Come anticipato, la scelta di includere un attore turco nel cast di questa edizione di Ballando è stata vista da molti come un’abile mossa. In effetti, il pubblico italiano negli ultimi anni ha mostrato un interesse sempre maggiore nei confronti delle serie tv turche. Motivo per cui anche Mediaset, a partire da Terra Amara, ha ampliato sempre più i suoi orizzonti sul tema e, a oggi vanta nella sua programmazione un gran numero di film e serie tv turche che, a giudicare dai dati sugli ascolti, stanno riscuotendo un gran successo tra i telespettatori.

Questa potrebbe quindi essere la ragione per la quale Milly e la produzione di Ballando hanno scelto di cavalcare l’onda e portare uno dei protagonisti di queste serie tv anche su Rai Uno. A giudicare dai commenti lasciati dagli utenti sotto al video rivelazione di Furkan Palali, i telespettatori sono a dir poco entusiasti di questa bella novità.

Inoltre, Furkan Palali non sarebbe il primo attore turco a sbarcare in un reality italiano. Vale infatti la pena ricordare la partecipazione di Aras Senol all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore, conosciuto maggiormente per la sua interpretazione di Çetin in Terra Amara, ne fu anche il vincitore.

Chi è Furkan Palali

L’attore turco è nato il 27 ottobre 1986 a Konya, in Turchia e dopo la laurea in ingegneria geologica, conseguita presso l’Università Hacettepe, ha deciso di cambiare rotta e coltivare la sua grande passione per il cinema e, in generale, il mondo dello spettacolo.

Furkan ha quindi iniziato la sua carriera come modello. Un’esperienza che gli ha decisamente portato fortuna e grazie alla quale ottenne anche il titolo di “Best Model of Turkey” nel 2011. Solo dopo aver accantonato la passerella, Palali ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo e in poco tempo è diventato uno degli attori più famosi in Turchia. Come anticipato, in Italia è principalmente conosciuto per aver interpretato il ruolo di Fikret Fekeli in Terra Amara.