Ballando, La Rocca loda Nargi-Favilla: i fans notano una mancanza

Sono quasi passati due giorni dalla finale di Ballando con le Stelle ma l’edizione di quest’anno del celebre dance show di Milly Carlucci continua a far parlare di sé. In particolare, ciò che ha lasciato attoniti i telespettatori è stato il podio: il terzo posto assegnato alla coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla infatti, secondo molti, sarebbe dovuto andare alla Pellegrini e al suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, che invece, contro ogni aspettativa del pubblico, si sono portati a casa la medaglia d’argento.

Nelle ultime ore, proprio Pasquale La Rocca ha voluto rendere omaggio ai terzi classificati, pubblicando una story sul suo profilo Instagram contenente una lunga e toccante dedica. Un gesto che è stato molto apprezzato sia dai diretti interessati che dal pubblico, che però, allo stesso tempo, ha notato una mancanza importante da parte del maestro di ballo.

La dedica di Pasquale La Rocca

“Federica e Luca, voglio prendermi un momento per fare i miei complimenti più sinceri a voi due per il meraviglioso percorso che avete fatto a Ballando con le Stelle. Federica, la tua eleganza e il tuo carisma hanno illuminato la pista, mentre Luca ha dimostrato di essere un partner eccezionale, capace di creare una sintonia unica con te. […] Essere arrivati al podio insieme è un traguardo straordinario. […] Vi auguro il meglio per tutto ciò che verrà”, ha scritto il maestro di ballo sul suo profilo Instagram.

Una dedica molto importante e, soprattutto sincera, da parte di Pasquale La Rocca, che ha così voluto rendere omaggio ai terzi classificati, sottolineando tutto il rispetto e la stima che prova nei loro confronti, soprattutto per lo stupendo percorso fatto a Ballando con le Stelle. Come anticipato, le parole del coach di Federica Pellegrini, sono state molto apprezzate dai destinatari, tant’è che sia la Nargi che Luca Favilla hanno voluto ripostare sui propri profili social la lunga lettera del collega.

Qualcosa non torna: cosa pensano gli utenti del web

Anche i followers del maestro di ballo hanno dimostrato apprezzamento verso le parole di La Rocca e per il fatto che abbia voluto spendere del tempo per complimentarsi con i suoi sfidanti. Ciò che però ha stupito, e non poco, i telespettatori è stato vedere che La Rocca non ha avuto lo stesso pensiero per chi invece è riuscito a portarsi a casa la vittoria di questa edizione del dance show: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Le ipotesi messe sul tavolo dagli utenti del web per spiegare lo strano gesto del maestro di ballo sono principalmente due: c’è infatti chi sostiene che La Rocca abbia deciso di postare una dedica indirizzata solamente a Federica Nargi e Luca Favilla proprio per la polemica che è montata in questi giorni riguardo il podio di Ballando. C’è invece chi sostiene che il maestro di ballo non abbia avuto lo stesso pensiero anche per i vincitori perché convinto di meritare la vittoria al posto loro.

In effetti, dando una rapida occhiata al medagliere del dance show, ci si rende subito conto che il maestro non è abituato a perdere: su sei edizioni di Ballando, questa è infatti la prima che La Rocca non riesce a vincere. Proprio questo fatto potrebbe, secondo l’opinione di alcuni utenti, aver suscitato in lui del risentimento nei confronti dei vincitori.

Naturalmente si tratta solamente di ipotesi e, in ogni caso, la più credibile pare essere proprio la prima: secondo questa visione, La Rocca potrebbe essersi reso conto che effettivamente, date le circostanze molto particolari, a meritare il secondo posto erano proprio Federica Nargi e il suo maestro di ballo, motivo per il quale ha scelto di scrivere loro quella dedica.