Ballando, incidente per Sabrina Salerno: il corpetto si slaccia in diretta!

Imprevisto per la cantante e attrice durante la finale del varietà di Milly Carlucci

Partenza col botto alla finale di Ballando con le Stelle 2021. La prima ad esibirsi è stata Sabrina Salerno, che si è scatenata con il maestro Samuel Peron in una coreografia di quickstep. Un’esibizione, con tanto di prese sensazionali, che ha convinto sia il pubblico sia i giurati. Peccato, però, che al termine della performance la Salerno sia dovuta scappare dietro le quinte…

Dopo aver ballato con Samuel Peron Sabrina si è accorta di avere il corpetto slacciato. Tra l’eccessiva foga e i movimenti veloci il bustino di paillettes non ha retto. Per fortuna la cantante e attrice ha notato l’imprevisto in tempo, mentre abbracciava il suo insegnante di danza e proprio a lui ha chiesto aiuto.

Samuel Peron ha coperto Sabrina Salerno alla bell’è meglio (video più in basso) e dopo aver avvisato la padrona di casa Milly Carlucci è corso dietro le quinte per sistemare, con le sarte del programma, il problema con la sua allieva. La Salerno ha replicato, piuttosto imbarazzata, con un grosso sorriso.

Il percorso di Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle

Sabrina Salerno è stata una delle grandi protagoniste di Ballando con le Stelle 2021. L’artista è entrata subito nelle grazie dei telespettatori e dei cinque giurati per via della sua determinazione e caparbietà. Sabrina si è impegnata settimana dopo settimana, superando anche certi ostacoli con Samuel Peron.

I primi giorni di prova, infatti, sono stati tutt’altro che facili. Sabrina Salerno e Samuel Peron si stavano antipatici a vicenda e faticavano a trovare un feeling. Dopo un’accesa lite i due sono riusciti a trovare un punto di incontro e col tempo il loro rapporto è migliorato sempre più.

Oggi la concorrente e il ballerino di Ballando con le Stelle sono grandi amici e vanno d’amore e d’accordo. Hanno saputo superare certi pregiudizi e ostacoli e credere nel loro legame. Il primo a supportarli è stato Enrico Monti, il marito di Sabrina, che ha spronato a più non posso la moglie in questa nuova avventura televisiva.