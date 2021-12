Ballando, dietro le quinte: Morgan incontra l’ex Jessica, forte gesto di Milly

Dolce, struggente, a tratti poderosamente doloroso: a Ballando con le Stelle Morgan ha riabbracciato la figlia Lara, 8 anni, di cui gli ultimi due passati senza vedere il padre. La bimba è nata dalla relazione tra il cantautore e Jessica Mazzoli. Rapidamente il rapporto si è deteriorato. Come spesso accade in simili situazioni, a rimetterci è stata la piccola, che è cresciuta con un papà assente, accusa fatta da Jessica all’ex compagno in svariate occasioni, anche televisive. Dal buio, però, si può spesso riemergere. Se poi c’è l’aiuto di una donna con la D maiuscola come Milly Carlucci tutto è più semplice.

Nella semifinale di Ballando, ai concorrenti è stata riservata una sorpresa, vale a dire che hanno avuto modo di danzare con un parente (la formula è ormai rodata da anni). Per Marco Castoldi (nome di Morgan all’anagrafe) è spuntata in pista Lara. Un momento particolarmente intenso. Come si è detto, il musicista non vedeva la figlia da un paio d’anni e con sua madre i rapporti sono ai ferri corti. Quel che è successo ieri, però, fa intravedere un barlume di speranza. Vale a dire che da ora in poi le cose tra Lara, Castoldi e Jessica potrebbero trovare una quadra positiva.

A testimoniare che c’è terreno fertile su cui seminare c’è anche il video pubblicato da Morgan sui suoi canali social. Un filmato di quel che è accaduto dopo la diretta, nel dietro le quinte. In particolare si vede Morgan vicino alla figlia; ad un certo punto sbuca Alessandra Tripoli (la partner di Castoldi nel programma) che abbraccia calorosamente la bimba. L’ex Bluvertigo si preoccupa invece di dove sia la madre: “Dov’è la mamma?”. Un’autrice dello show lo informa che si trova dietro le quinte. “Andiamo dalla mamma”, dice il padre a Lara.

Morgan, a questo punto, cinge con un affettuoso abbraccio la piccola, attraversa la pista, seguito da Milly e da Alessandra. Un autore gli indica dov’è la Mazzoli e finalmente c’è l’incontro. Jessica saluta con un disteso “ciao” l’ex compagno, che le sorride e continua a coccolare Lara.

Nel frattempo la Carlucci si prodiga in un gesto tanto semplice quanto denso di significato, prendendo la mano della Mazzoli e stringendola tra le sue. Una stretta in cui c’è tutta la comprensione di una donna che comprende le difficoltà vissute da un’altra donna. Applausi, più che meritati (qui il video dell’incontro tra Morgan e l’ex nel dietro le quinte).