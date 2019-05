Ballando, Alessandro Del Piero ballerino per una notte: ruolo “ampio”

Ballando con le stelle: l’ex calciatore Alessandro Del Piero sarà ballerino per una notte nella prossima puntata

Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le stelle, ha invitato Alessandro Del Piero come ospite della prossima puntata del programma del sabato sera. Dopo i successi di Mara Venier e Simona Ventura, l’ex calciatore sarà ballerino per una notte, e per questo dovrà preparare insieme ad uno dei maestri una coreografia da portare poi in scena durante la puntata di sabato 11 maggio. A riportare le anticipazioni il sito web TvBlog. L’ex attaccante che per anni ha militato nella Juventus avrà inoltre anche un altro ruolo. Da quanto si apprende dalla Ballandi multimedia, Del Piero svolgerà un ruolo “ampio” di cui però per ora non abbiamo notizie certe e neanche dettagli specifici. Dovremmo attendere il prossimo sabato per scoprirlo.

Ballando con le stelle, tutto quello che sta succedendo nel programma danzante di Rai 1

Il programma danzante di Rai 1 sta riscuotendo un grande successo, tanto da battere nella battaglia degli ascolti l’avversaria del sabato sera, Maria De Filippi e il suo Amici. Il talent show di Canale 5, nonostante sia molto seguito nella versione del Serale, non sta riuscendo a sollevare gli ascolti tanto che la Carlucci vince le serate. Oltre il successo e il buon ascolto, Ballando sta generando molto polemiche, che stanno accendendo anche il gossip che lo sta caratterizzando. Tra le figure che spiccano ci sono quelle di Antonio Razzi, ormai fuori dal programma, e Suor Cristina. Mentre Razzi è protagonista di un’accesa discussione con il giudice Mariotto, contro Suor Cristina si scaglia spesso e volentieri Zazzaroni che, in più di un’occasione, ha spiegato che non è contro l’abito che la suora veste ma le sue scelte, come quella di non ballare la settimana di Pasqua e registrare la sua esibizione.

Ballando: gli ultimi eliminati e chi potrebbe vincere

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, quella di sabato 4 maggio, Manuela Arcuri e Enrico Lo Verso sono stati eliminati. Invece l’ex calciatore Dani Osvaldo è a rischio eliminazione. L’ultima puntata del programma è sempre più vicino puntata dopo puntata: ma chi vincerà? Secondo i siti di scommesse il volto di Un medico in famiglia, Milena Vukotic potrebbe avere serie possibilità di vincere. L’attrice infatti è molto brava e sembra affrontare la gara con grande passione e forza.