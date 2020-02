Ballando con le Stelle, gossip e retroscena sulla moglie di Andrea Bocelli

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci chiama la moglie di Bocelli che però nicchia: gossip e retroscena

Appena conclusasi l’avventura del Cantante Mascherato (brillanti gli ascolti per la prima edizione italiana dello show), Milly Carlucci si è subito rimessa al lavoro: c’è da organizzare la nuova stagione di Ballando con le Stelle. E pare che l’instancabile conduttrice abbia messo gli occhi su Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli. A riportare lo spiffero, è il settimanale Oggi, che svela anche i retroscena della trattativa che, a quanto risulta, parrebbe destinata a non andare in porto. O, se dovesse andarci, arriverebbe a ‘metà’. Vale a dire che Veronica avrebbe nicchiato sulla proposta di entrare nel cast fisso della trasmissione per l’anno 2020, ma potrebbe esserci come ospite, ballerina per una notte.

Milly corteggia Veronica Berti per averla a Ballando: lo spiffero

“Si sussurra che l’instancabile Milly Carlucci stia da alcune settimane corteggiando professionalmente Veronica Berti (36 anni), moglie di Andrea Bocelli. Sogna di convincerla a partecipare in qualità di concorrente”, si legge sul settimanale che aggiunge: “Lei, pur lusingata, nicchia. Più probabile che lei e il noto consorte partecipino allo show di Rai Uno come ballerini per una notte”. Se Veronica non farà probabilmente parte della gara, chi potrebbe esserci sono Paola Barale, Barbara Bouchet e…

Fialdini, Barale, Bouchet e Can Yaman: il totonomi sul cast di Ballando con le Stelle 2020

Di recente, sempre il settimanale Oggi, ha scritto che “Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle. Per entrambe le le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma. La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza. Se non entrambe, almeno una parteciperà”. Oltre a Barbara e Paola, si sussurra che nel cast potrebbe sbarcare anche la giornalista e conduttrice Rai Francesca Fialdini. Spazio anche alla componente estera: uno dei nomi più gettonati è quello dell’attore turco Can Yaman, star di Bitter Sweet.