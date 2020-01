Ballando con le Stelle, due vip famose a un passo dalla firma: ecco chi

By

Ballando con le Stelle, trattative avanzate per due donne italiane molto famose (“Un passo dalla firma”, ecco chi sono): Milly Carlucci le vuole a tutti i costi

Milly Carlucci instancabile. Domani sera, venerdì 10 gennaio 2019, debutterà alla guida dello show Il Cantante Mascherato, novità del palinsesto 2020 di Rai 1 e programma molto atteso. La sua attenzione, però, non è totalmente catturata dalla nuova trasmissione ma si ‘sdoppia’. Infatti la conduttrice tiene sempre ben drizzate le antenne anche su Ballando con le Stelle. E pare che nel talent storico della rete ammiraglia di Viale Mazzini potrebbero sbarcare nella prossima edizione due donne assai famose. Chi? Paola Barale e Barbara Bouchet. A darne notizia è il giornalista Alberto Dandolo che sul settimanale Oggi ha raccontato che la Rai ha intavolato la trattativa con l’attrice e la showgirl, e che i lavori contrattuali sarebbero in stato avanzato. A volerle fortemente sarebbe la stessa Carlucci.

“Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle”, si legge sul settimanale Oggi che aggiunge dei dettagli: “Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma.” Dandolo infine chiosa: “La conduttrice Milly Carlucci le desidera con forza. Se non entrambe, almeno una parteciperà”. Non è la prima indiscrezione relativa al cast. Nelle scorse settimane sono trapelati anche i nomi di Francesca Fialdini, conduttrice del talk di Rai1 domenicale Da noi… a ruota libera, e di Can Yaman, l’attore di Bitter Sweet.

Francesca Fialdini a Ballando? Lo spiffero

La voce che vorrebbe la Fialdini come concorrente nella prossima edizione di Ballando con le Stelle è stata sussurrata sempre dal settimanale Oggi che ne ha parlato circa un mese fa, a inizio dicembre. La rivista specificava che si trattava di voci di corridoio Rai e che non c’era nulla di ufficiale. Non resta che attendere l’annuncio del cast da parte della trasmissione.