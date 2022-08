Veera Kinnunen ha vissuto davvero un periodo difficile. È accaduto lo scorso inverno, quando ha avuto paura di perdere il figlio Valter nato a dicembre 2021. La ballerina di Ballando con le Stelle ne ha parlato per la prima volta sulle pagine del settimanale Di Più, svelando aver chiesto a Dio di salvare il suo bambino, frutto del legame con il judoka Salvatore Mingoia.

Quando il bambino aveva solo due mesi ha contratto il Covid-19 insieme ai suoi genitori. Se però Veera e Salvatore non hanno manifestato particolari sintomi Valter ha avuto una febbre molto alta, che ha costretto la Kinnunen a portarlo al Bambino Gesù di Roma, uno degli ospedali pediatrici più noti nella Capitale e nel resto d’Italia. Il piccolo è stato addirittura ricoverato e con lui è rimasto la ballerina di Ballando con le Stelle.

A tal proposito Veera Kinnunen ha confidato:

“Non auguro a nessuno un reparto Covid pediatrico. Non ho mai praticamente dormito, dovevo controllare la febbre. Non avere Salvatore vicino non mi aiutava, sono stati momenti davvero difficili”

Solo un genitore, infatti, poteva stare accanto al bambino, che ha iniziato a stare meglio dal terzo giorno di cure. Dopo due giorni interi senza febbre è stato dimesso dall’ospedale. In quella settimana così complicata Veera Kinnunen ha riscoperto la fede:

“Non ho mai provato così tanta paura come in quei giorni. Per questo ho parlato con un Dio che io non ho mai considerato. Grazie a Valter adesso penso a Dio più spesso”