Ballando con le Stelle: “Oradei ama ancora Veera”, lui reagisce

By

I due ballerini di Milly Carlucci si sono amati per oltre dieci anni: dopo la rottura la Kinnunen ha messo su famiglia con un altro

Stefano Oradei si è sottoposto al gioco delle domande su Instagram. Il protagonista di Ballando con le Stelle ha risposto a tutto, anche ai quesiti più scomodi. E quando si parla di richieste scomode è impossibile non menzionare Veera Kinnunen, altra ballerina di Milly Carlucci ed ex fidanzata storica di Oradei. I due si sono amati per oltre dieci anni, poi la rottura nel 2019.

Grazie al varietà di Rai Uno Veera Kinnunen si è innamorata di un altro, l’ex calciatore Dani Osvaldo. Una breve storia d’amore che ha fatto però sognare parecchio sulla pista di Ballando con le Stelle, dando vita ad un triangolo amoroso piuttosto tormentato. Oggi Dani è legato a Gianinna Maradona, la figlia di Diego Armando, mentre Veera ama il judoka Salvatore Mingoia, che l’ha resa mamma qualche mese fa.

Una domanda scomoda per Stefano Oradei

“Sei ancora innamorato di Veera? Ha avuto un figlio e sarebbe stato perfetto se fosse stato tuo”, ha chiesto malignamente un utente. Stefano Oradei ha risposto in maniera diretta e chiara:

“Non sono innamorato. È una cosa obsoleta da anni, sono felice per loro. Un figlio per me è un evento importantissimo e va concepito con la donna perfetta, quella con la quale condividere tutta la vita. Un figlio è un dono meraviglioso della vita e va condiviso con un amore puro”

Il rapporto oggi tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen

Dopo la separazione Stefano Oradei e Veera Kinnunen hanno mantenuto un rapporto cordiale e sereno visto che entrambi lavorano allo stesso programma televisivo. L’addio tra i due è avvenuto in maniera pacifica, senza troppi drammi. Fuori da Ballando con le Stelle, però, nessun contatto tra Oradei e Veera.

La nuova vita di Stefano Oradei e Veera Kinnunen

Oggi Stefano Oradei è single. Da poco è giunta al termine la sua ultima storia d’amore, quella con la giovane ballerina Greta Luna Saccone. La relazione sembrava piuttosto seria ma pochi mesi dopo l’inizio della convivenza è arrivata la rottura tra i due.

Discorso decisamente diverso per Veeera Kinnunen. Archiviata la breve liaison con Dani Osvaldo, la danzatrice svedese ha incontrato l’amore della sua vita: il judoka Salvatore Mingoia. A farli incontrare un’altra ballerina di Ballando con le Stelle: Anastasia Kuzmina.

Salvatore è più giovane di Veera di ben 7 anni ma la differenza d’età non sembra essere un problema per la coppia. Mingoia e la Kinnunen si sono conosciuti alla fine del primo lockdown, a maggio 2020, ad una cena organizzata da Anastasia Kuzmina e il suo ex allievo di Ballando con le Stelle Fabio Basile. Quest’ultimo ha portato con sé due colleghi: uno di questi era appunto Salvatore.

Tra i due è nato subito un feeling speciale e il giorno successivo, attraverso i social network, Salvatore ha chiesto a Veera di uscire. Da allora non si sono più lasciati: sono andati subito a convivere e hanno deciso di allargare la famiglia.