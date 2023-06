Ballando con le Stelle “traumatico con Biagiarelli”: parla Kuzmina

Anastasia Kuzmina è tornata a parlare di quanto successo nell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Lo scorso autunno, Anastasia è stata “assegnata” come maestra di Lorenzo Biagiarelli, volto di “È sempre mezzogiorno”, nonché compagno di una dei giudici dei programma, Selvaggia Lucarelli. Com’è noto, la partecipazione del cuoco ha generato non poche polemiche e si è conclusa in maniera piuttosto turbolenta. A tal proposito, la ballerina, poco fa, ha aperto un box domande nelle sue storie Instagram e ha menzionato l’esperienza vissuta lo scorso anno, descrivendola in maniera molto negativa.

Oggi, 30 giugno, un utente le ha chiesto se farà nuovamente parte del cast di Ballando con le stelle (dove lavora da ben 10 anni) e se sapesse già quale sarà il suo prossimo allievo. Al che, Anastasia ha risposto in questo modo:

Ballando parte a fine ottobre quest’anno, quindi penso che sapremo qualcosa di più verso fine agosto/inizio settembre. Non si parla mai prima di firmare il contratto, ma la mia risposta ovviamente sarebbe “SI”. Girano tante voci, io spero in un qualcuno di speciale. Vorrei mi rimanesse impresso in maniera positiva, l’esperienza dell’anno scorso è stata molto negativa e a tratti traumatica.

Lorenzo Biagiarelli: “Ballando con le stelle deludente”

Ma, cos’è successo esattamente lo scorso anno? Procediamo con ordine. In un’intervista di diversi mesi fa, Lorenzo Biagiarelli aveva descritto il suo percorso a Ballando con le stelle “deludente” e pare proprio che la stessa cosa valga anche per la sua compagna di ballo. Difatti, nel corso della scorsa edizione, il compagno di Selvaggia Lucarelli era stato parecchio preso di mira dai giudici, che lo hanno sempre criticato non solo per il suo modo di ballare, ma anche per la poca chimica e alchimia creatasi con Anastasia.

Inizialmente, la colpa era stata data ironicamente a Selvaggia, che, per gelosia, non avrebbe voluto che i due si vedessero al di fuori della sala da ballo, cosa che avrebbe impedito che i due potessero avere una maggiore complicità. Quella che era partita come una gag, in realtà, però, aveva poi scatenato forti polemiche, nonché una pioggia di critiche sui social per Biagiarelli e consorte. Tra scontri con la giuria e dibattiti con il pubblico, Lorenzo e Anastasia sono stati poi eliminati alla settima puntata, a un passo dalla finale.

Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli: la loro relazione

Alla fine del percorso, Anastasia si era mostrata molto dispiaciuta per come erano andate le cose, ma, allo stesso tempo, aveva anche difeso il suo compagno di ballo, lodando il suo impegno e la sua voglia di ballare e migliorarsi. Dunque, in questo modo, la ballerina aveva messo a tacere le voci di chi sosteneva che la relazione tra loro fosse pessima. Dall’altra parte, invece, Lorenzo aveva specificato di non avercela assolutamente con Anastasia, Allo stesso tempo, però, aveva anche aggiunto che, secondo lui, non era riuscita a gestire bene la difficile situazione che si era creata.

Ebbene, a distanza di mesi, l’insegnante di danza è tornata inaspettatamente sull’argomento. Dalle sue parole, pare evidente che non conservi assolutamente un bel ricordo dell’ultima edizione e spera vivamente di poter riscattarsi il prossimo anno. Non resta che attendere per scoprire se rivedremo nuovamente Anastasia Kuzmina nello show di Milly Carlucci.