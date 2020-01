Ballando con le Stelle, trattativa con nota sportiva ma qualcosa non torna

Ballando con le Stelle 2020, indiscrezione su Francesca Piccinini nel cast: ma qualcosa non torna

Milly Carlucci e lo staff di Ballando con le Stelle stanno lavorando per portare nel cast del programma Francesca Piccinini. Questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi sulla leggenda della pallavolo italiana (41 anni) che già conosce la trasmissione di Rai Uno visto che lo scorso anno vi ha preso parte come ballerina per una notte. Tuttavia c’è qualcosa che non torna nello spiffero, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi della carriera della sportiva. Infatti, una settimana fa, Francesca ha reso noto di averci ripensato, a proposito del suo addio alla pallavolo, e ha firmato un contratto con il team di Busto Arsizio.

Francesca Piccinini torna in campo, la tv si allontana

“Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto”, le parole della schiacciatrice toscana dopo il ritorno in campo. L’obbiettivo è anche quello di ottenere una convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dunque, la domanda sorge spontanea: come farà la sportiva a coltivare sia l’impegno preso con il team Busto Arsizio sia a, eventualmente, partecipare a Ballando con le Stelle, che notoriamente è uno show che impegna anima e corpo per diverse settimane?

Paola Barale e Barbara Bouchet “a un passo dalla firma”

Nel frattempo continuano a trapelare indiscrezioni inerenti alla formazione del cast della prossima edizione del fortunato talent della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Si sussurra che siano vicine alla firma Paola Barale e Barbara Bouchet. A divulgare lo scoop è stato sempre il settimanale Oggi nei giorni scorsi: “Paola Barale, 52, e Barbara Bouchet, 76, saranno con ogni probabilità due delle protagoniste del prossimo Ballando con le Stelle”, si è letto sulla rivista che ha aggiunto dei dettagli: “Per entrambe le attrici le trattative sarebbero a uno stato avanzato, a un passo dalla firma.”