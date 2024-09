Ballando con le stelle, tensioni dietro le quinte: concorrente irritante

Una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle starebbe già creando dei problemi dietro le quinte. Pare che questa donna stia dando del filo da torcere a chi lavora all’interno del programma. Questa la nuova indiscrezione, sganciata in queste ore da Dagospia, tramite la sua rubrica A lume di candela. Il giornalista Giuseppe Candela fa sapere che una concorrente starebbe facendo fin troppe richieste, con un comportamento discutibile.

Tale indiscrezione arriva mentre Milly Carlucci conferma il ritorno in giuria di Selvaggia Lucarelli, per il nono anno di fila. A detta della conduttrice, i concorrenti non dovrebbero temerla, ma capire la sua ironia, sebbene ogni tanto si lascia andare a qualche “ruggito”. La Carlucci ha annunciato che vorrebbe Chiara Ferragni come ballerina per una notte e i telespettatori già immaginano le tensioni che si creerebbero tra lei e la Lucarelli, visti i loro attriti, non solo recenti. Ma ecco che c’è qualcun altro che, intanto, starebbe accendendo le scintille.

“Attenzione al generale Carlucci! A Ballando con le Stelle una concorrente si starebbe allargando parecchio, troppe richieste e atteggiamenti snob. Di chi si tratta?”

Questa l’indiscrezione lanciata da Candela su Dagospia. Chi sarà mai questa concorrente così esigente? Per il momento, non si sa. Probabilmente, con l’inizio della messa in onda della nuova edizione uscirà fuori il nome. Intanto, il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà nella nuova stagione del talent show di Rai 1. La data d’inizio di Ballando con le Stelle 2024 è segnata per sabato 28 settembre, in prima serata. Mentre quella della finale per il 21 dicembre.

Nel frattempo, si parla chiaramente del cast di questa nuova edizione. Le concorrenti che sono state ufficialmente annunciate finora sono Federica Pellegrini, Federica Nargi, Nina Zilli, Sonia Bruganelli e Bianca Guaccero. Tra loro si nasconderebbe la protagonista dell’indiscrezione di Candela, che starebbe facendo appunto tante richieste dietro le quinte del programma. Tra i volti maschili, invece, vi sono Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini, Alan Friedman, I Cugini di Campagna e Luca Barbareschi.

Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà nella nuova edizione a questi concorrenti. Intanto, per quanto riguarda i ballerini professionisti, sono stati confermati Sophia Berto e Nikita Perotti. Di sicuro, in questi giorni, verranno svelate ulteriori novità e le coppie.