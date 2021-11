Ballando con le Stelle, tegola: salta il ballerino per una notte, parla Milly

Doccia fredda per Milly Carlucci. La conduttrice ieri ha annunciato il ballerino per una notte della prossima puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 20 novembre. Oggi la marcia indietro, inevitabile, con la dichiarazione che la trasmissione ha dovuto correre ai ripari per via del forfait dell’ospite. Ma chi avrebbe dovuto scendere in pista? Ciro Immobile, assieme alla moglie Jessica Malena. Tuttavia non sarà possibile vedere l’attaccante della Nazionale in forza alla Lazio e la compagna in pista poiché il giocatore napoletano è rimasto vittima di un infortunio. Milly ha comunque già pensato al piano B.

Nel corso del prossimo appuntamento di Ballando, ospiti d’onore saranno Lillo e Paolo Calabresi, il calciatore Ciro Immobile con la moglie Jessica Melena ed il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Tutti sono stati voluti dalla Carlucci per dare slancio all’iniziativa “Un calcio all’esclusione”, voluta da Papa Francesco e patrocinata dalla società calcistica della Lazio.

Immobile e la consorte avrebbero dovuto anche esibirsi in un ballo, ma ciò non avverrà per via di un problema fisico al polpaccio che ha colpito l’atleta nel ritiro della Nazionale a Coverciano. Nonostante ciò, Ciro e Jessica daranno comunque il loro contributo allo show. Così Milly Carlucci dai suoi canali social:

“Vi abbiamo annunciato Ciro e Jessica Immobile ballerini per una notte. Nel frattempo ci sono stati purtroppo degli aggiornamenti. Avrete letto dell’infortunio di Ciro che gli ha impedito di essere in Nazionale e non so se gli permetterà di essere alla partita di sabato. Cercheremo comunque attraverso il ballo di parlare della bellissima iniziativa di solidarietà “Un calcio all’esclusione”. In bocca al lupo e un bacio a Ciro!”

Ballando con le Stelle, anticipazioni della puntata in onda sabato 20 novembre 2021

Dopo il rumorosissimo scontro della scorsa settimana tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, nel corso della puntata del 20 novembre è previsto un faccia a faccia di chiarimento. Lo ha anticipato la Carlucci nelle scorse ore, auspicando che i toni possano placarsi. La giurata e il cantante sono giunti ai ferri corti. Castoldi, intervistato da Fanpage.it e da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato di aver querelato la giornalista per il fatto che quest’ultima ha pubblicato una sua chat privata.

I nervi sono tesissimi e la querelle è andata ben oltre i confini del programma. Non resta che attendere il vis a vis che potrebbe far scendere la tensione. Non è però garantito che ciò accada: il clima potrebbe surriscaldarsi ulteriormente.