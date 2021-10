Ballando con le Stelle: svelati i nomi dei due concorrenti più pagati

Tutto pronto per il ritorno di Ballando con le Stelle su Rai Uno. La pista di Milly Carlucci riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo sabato 16 ottobre. La bionda conduttrice ha messo in piedi un cast competitivo e affascinante, che sarà sicuramente in grado di appassionare il pubblico. Il settimanale Diva e Donna ha parlato dei cachet dei concorrenti, assicurando che due di loro sono stati pagati più di altri.

Come accade nella maggior parte dei format televisivi e reality show i partecipanti più conosciuti e noti alla maggior parte dei telespettatori percepiscono delle retribuzioni maggiori. È così anche per Ballando con le Stelle, che vede protagonisti della nuova edizione cantanti, attori, modelli e sportivi. Secondo la rivista edita da Cairo Editore due aspiranti ballerini sarebbero riusciti a strappare un contratto vantaggioso con la produzione del varietà.

Di chi stiamo parlando? Di Albano Carrisi e Morgan: entrambi tornano a Ballando con le Stelle dopo aver partecipato alla trasmissione già qualche tempo fa in qualità di ballerini per una notte. Sul magazine di gossip e spettacolo si legge quanto segue:

“Si dice che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15%. Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti”

Diva e Donna ha aggiunto:

“E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto”

Al momento non si conoscono le reali cifre che percepiranno Albano e Morgan per Ballando con le Stelle. Secondo altri gossip, però, proprio per questioni economiche sarebbe sfumata la trattativa tra Milly Carlucci e Paola Barale. Quest’ultima era pronta a mettersi in gioco dopo l’ultima esperienza televisiva, quella da guest star all’Isola dei Famosi nel 2017. Alla fine, però, non si è riusciti a raggiungere un accordo.

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2021 è composto da:

Valeria Fabrizi, 84, attrice

Memo Remigi, 83, cantante

Al Bano, 78, cantante

Valerio Rossi Albertini, 57, fisico

Sabrina Salerno, 53, cantante

Mietta, 51, cantante

Morgan, 48, cantante

Fabio Galante, 47, ex calciatore e dirigente sportivo

Arisa, 39, cantante

Bianca Gascoigne, 34, modella

Andrea Iannone, 32, pilota

Federico Fashion Style, 31, hair stylist

Alvise Rigo, 27, personal trainer

Tra gli ospiti in programma figurano diversi sportivi: il velocista Marcell Jacobs (già confermato), l’allenatore della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima.