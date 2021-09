Ballando con le Stelle 2021: Milly Carlucci svela il cast ufficiale

Milly Carlucci ha finalmente svelato il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2021. Nessuna sorpresa finale: la bionda presentatrice ha confermato i concorrenti annunciati in anteprima dai settimanali Tv Sorrisi e Canzoni e Di Più. Il prossimo 16 ottobre scenderanno in pista:

Valeria Fabrizi, 84, attrice

Memo Remigi, 83, cantante

Al Bano, 78, cantante

Valerio Rossi Albertini, 57, fisico

Sabrina Salerno, 53, cantante

Mietta, 51, cantante

Morgan, 48, cantante

Fabio Galante, 47, ex calciatore e dirigente sportivo

Arisa, 39, cantante

Bianca Gascoigne, 34, modella

Andrea Iannone, 32, pilota

Federico Fashion Style, 31, hair stylist

Alvise Rigo, 27, personal trainer

Confermato Morgan a Ballando con le Stelle 2021

Confermato nel cast di Ballando con le Stelle 2021 Morgan. Tra i primi concorrenti ufficiali della nuova edizione negli ultimi giorni si era parlato di alcuni problemi tra l’ex marito di Asia Argento e la produzione Rai. “Mi aspetto che vivacizzi le serate”, ha dichiarato Roberta Bruzzone a La vita in diretta. La criminologa tornerà a Ballando con le Stelle come osservatrice speciale insieme ad Alberto Matano.

Fuori dal cast dunque Paola Barale: pare che la trattativa con la produzione di Ballando con le Stelle 2021 sia saltata per motivi economici. Confermato, invece, nel ruolo di ballerino per una notte il velocista Marcell Jacobs. Tra gli ospiti dovrebbero esserci anche altri due famosi sportivi: il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Pare che le trattative con il giocatore brasiliano siano iniziate grazie all’aiuto di Fabio Galante, presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle come concorrente ufficiale. Galante e Ronaldo hanno giocato insieme nell’Inter e sono rimasti grandi amici dopo aver abbandonato entrambi il mondo del pallone.

Selvaggia Lucarelli, in giuria con Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, non vede l’ora di vedere in azione Arisa, che scenderà in pista con il ballerino Vito Coppola (tra i professionisti del programma per la prima volta).

Al momento non si conoscono gli altri accoppiamenti: Milly Carlucci rivelerà tutto nelle prossime settimane. Rispetto al passato la conduttrice dovrà fare a meno di Raimondo Todaro, che ha mollato Ballando con le Stelle per Amici, e Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa.