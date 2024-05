Ballando Con Le Stelle, sul web spunta il presunto cast (rumor)

C’è una grande attesa per la prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso degli ultimi mesi si è vociferata la partecipazione come concorrente della showgirl Belen Rodriguez, successivamente smentita. Adesso il profilo X (ex Twitter) di La Tv ha pubblicato un post con il presunto cast del programma. I nomi sono davvero da non credere! Scopriamo insieme chi potrebbe sfidarsi sulla pista da ballo nel caso in cui questa voce fosse vera.

Il presunto cast

Secondo un’indiscrezione della pagina X/Twitter La Tv, il prossimo cast di Ballando Con Le Stelle potrebbe vantare personaggi provenienti da ogni settore dello spettacolo e dal mondo dello sport. Uno dei primi nomi fatti è stato quello del cantante Massimo Ranieri che, con il suo carisma, conquisterebbe sicuramente il pubblico. Con lui potrebbe esserci anche Pierpaolo Spollon, attore di serie molto amate come “Doc – Nelle Tue Mani” e “Che Dio Ci Aiuti”. E ancora, tra gli uomini, il comico Piero Chiambretti, lo chef stellato e giudice di Masterchef Bruno Barbieri, l’attore e conduttore Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello a “Viva Rai 2!”, e l’ex calciatore Nicola Ventola.

Tra le donne presenti nel cast, invece, potrebbe esserci la tanto vociferata Big Mama. La conduttrice sarebbe rimasta molto colpita dalla sua performance a Sanremo e sembra che stia “corteggiando” la cantante per partecipare alla prossima edizione del programma. Altri nomi fatti da La Tv sono quello della conduttrice Francesca Fialdini, della modella Melissa Satta, dell’attrice e conduttrice Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, e della showgirl Juliana Moreira. Si vocifera inoltre anche la partecipazione dell’attrice Ornella Muti, che ha incantato gli spettatori con le sue interpretazioni memorabili negli anni ’70 e che porterebbe un tocco di nostalgia al programma.

Qui di seguito riportiamo la lista completa dei nomi che, secondo La Tv, potrebbero fare parte del cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle:

Come già specificato si tratta tuttavia di semplici indiscrezioni. Non resta che aspettare conferme ufficiali da parte di Milly Carlucci o dei diretti interessati per sapere se parteciperanno realmente al programma oppure no. Tutto potrebbe essere difatti smentito come avvenuto con Belen.