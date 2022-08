Stefano Oradei ha lasciato Ballando con le Stelle. Non sarà fra i maestri della nuova edizione, in onda il prossimo autunno. Nei giorni scorsi sono stati annunciati dei nuovi maestri per l’edizione 2022 ma senza fare i nomi di chi avrebbe lasciato loro posto. Alcuni volti storici avevano già appeso le scarpette al chiodo nel programma di Milly Carlucci, altri sono emigrati da Maria De Filippi (vedi Titova e Todaro). Cosa farà adesso Oradei non è dato saperlo, non ancora almeno, ma ciò che è certo è che non farà più parte della squadra di Ballando.

Una scelta maturata in seguito a delle chiacchierate con la produzione e con la padrona di casa, che evidentemente non hanno dato buoni frutti. Stefano Oradei ha spiegato l’addio a Ballando con le Stelle in un post su Instagram, pubblicato in mattinata. Ha raccolto foto insieme a tutte le sue partner e allieve di ballo di questi lunghi anni nel programma per i saluti finali. Quindi ha annunciato news, ritenendo giusto informare i fan e le persone che lo sostengono ogni giorno di questo cambiamento.

La novità non è da poco, visto che l’addio di Stefano Oradei a Ballando con le Stelle è arrivato dopo ben dieci stagioni. E non è l’unico addio di cui si sta tanto parlando. Questo per il maestro sarà il primo anno senza Ballando, ha scritto:

“Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… Le combinazioni non funzionavano”

Questo è quanto, non ha aggiunto altro. Stefano Oradei non ha trovato un accordo con Milly Carlucci e Ballando, pare di capire. Quando si sono seduti al tavolo delle trattative evidentemente lo hanno fatto con richieste e intenzioni diverse. Per questo sono arrivati alla separazione. Adesso il maestro sarà impegnato in altri progetti internazionali molto importanti, ha scritto. Nessun rancore però con la famiglia di Ballando, alla quale ha ribadito tutto il suo sostegno. Ha augurato un grande in bocca al lupo a Milly, Paolo Belli e Ballando, taggando tutti nel suo post d’addio.

Nelle prossime settimane saranno ancora in tanti a chiedersi perché Stefano Oradei ha lasciato Ballando con le Stelle. E forse ad alcuni non basteranno le sue parole di oggi come spiegazione e vorranno saperne di più. Il ballerino li accontenterà scendendo nei dettagli di queste combinazioni che non funzionavano o preferirà rimanere vago?