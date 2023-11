Ballando con le stelle, sparata surreale di Zazzaroni: Milly trasecola

Teo Mammucari in pista, ma stavolta la sparata surreale, a sorpresa, l’ha fatta il placido Ivan Zazzaroni. Dopo l’esibizione del comico romano, Milly Carlucci ha mandato in onda un video di Stefano Di Filippo, danzatore di fama mondiale classe 1980 ed ex maestro di Ballando con le Stelle. Il ballerino, nella clip, ha elogiato Mammucari, consigliandogli di fregarsene della giuria. A sorpresa Zazzaroni, al termine del filmato, ha commentato così: “Stefano è invecchiato tantissimo però, non l’ho riconosciuto”. Milly Carlucci è quasi trasecolata: “Che c’entra questo? Stefano ti aspettiamo qui come maestro”.

Mariotto è scoppiato a ridere, Selvaggia Lucarelli non sapeva più che faccia fare, Canino è finito per nascondersi le mani tra il volto totalmente paonazzo. Zazzaroni ha provato a metterci una pezza? Assolutamente no. Anzi ha aggiunto: “Rispetto per il più grande che abbiamo visto qui dentro, però è invecchiato, come tutti d’altra parte”.

Mammucari e la scelta di ridimensionarsi

Dopo la sparata ecco che Mammucari ha affrontato la giuria. Il comico è stato molto più pacato rispetto alle puntate precedenti, ridimensionandosi, anche se non sono mancati botta e risposta esilaranti. Epico quello con Mariotto.

“A me questo Cha cha è piaciuto”, ha chiosato il giudice venezuelano, nonostante dalla premessa sembrava che avesse stroncato la performance. “Ma tu sei ubriaco”, la replica di Mammucari. Risate in studio. Il conduttore ha poi spiegato: “No, dico così perché pareva che volessi darmi un giudizio negativo”.

Naturalmente non poteva nemmeno mancare il solito dialogo infinito con la Lucarelli che ad un certo punto ha descritto Mammucari come “un cane bastonato”. Teo non ha però voluto fare troppa polemica: “Oggi è anche un giorno speciale (la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ndr) e quindi mi sono detto che se anche mi tiravi una tazza in testa non avrei detto nulla”. Il comico e la giurata, seppur un po’ forzatamente, si sono addirittura abbracciati.

Curioso notare che per tutto il tempo in cui Mammucari si è soffermato con la giuria, quasi mezzora, lo stesso conduttore ha tenuto abbracciata a sé la sua partner a Ballando, Anastasia Kuzmina. Sui social si sono sprecate le ironie. Tanti coloro che hanno scherzato dicendo che la ballerina è stata “sequestrata“. Diversi telespettatori hanno inoltre sostenuto che la maestra abbia patito un po’ a disagio. Non perché Mammucari sia stato molesto, ma solo per il fatto che la posizione in cui si è ritrovata non era delle più comode.