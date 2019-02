Ballando con le stelle, slitta data di inizio: motivi e retroscena del rinvio

Ballando con le stelle, la Rai prende in considerazione il rinvio della data di inizio: l’indiscrezione

Pare che la Rai sia intenzionata a riportare gli ascolti del sabato sera a livelli sempre più alti. Lo scontro Ora o mai più vs C’è posta per te, fino ad ora, ha visto perdere tutte le volte il programma di Amadeus contro quello di Maria De Filippi. Pur difendendosi bene, dunque, la prima serata in questo caso non ha mai trionfato sulla rete rivale. Per questi motivi, stando a quando rivelato stamattina da Blogo, il direttore Teresa De Santis starebbe studiando con il suo staff una strategia che faccia recuperare punti alla Rai, puntando su quei programmi considerati i cavalli di battaglia dell’azienda. E a questo punto che, secondo le ultime indiscrezioni, entrerebbe in gioco Ballando con le stesse, cui data di inizio (per i motivi appena esposti) è quasi certo che verrà rinviato.

Ballando con le stelle: i motivi del rinvio

La data di inizio di Ballando con le stelle, almeno fino ad ora, era stata fissata al 9 marzo 2019. Secondo gli ultimi sviluppi raccontati da tvblog.it, tuttavia, il programma di Milly Carlucci potrebbe subire un rinvio. Fonti interne all’azienda avrebbero fatto sapere che, per il momento, alcuni ritardi burocratici e organizzativi renderebbero praticamente impossibile il debutto in quella data. Da qui, quindi, la decisione posticiparla al 16 marzo. Questa decisione, però, sembrerebbe cozzare con le ultime strategie studiate dalla rete. Il motivo? Sabato 23 marzo andrà in onda la partita Italia – Finlandia per la qualificazione agli europei e, come scritto, se l’obiettivo è far crescere gli ascolti di Rai 1, far partire un programma e poi stopparlo per una settimana finirebbe con l’essere una decisione controproducente.

Ballando con le stelle quando inizia? La data decisa per il debutto

A quelli che oggi si chiedono, dunque, quando inizia Ballando con le stelle, rifacendoci alle ultime notizie, pare che la data di inizio sia stata spostata a sabato 30 marzo 2019. Intanto continuano le trattative per definire il cast dei prossimi concorrenti in gara.