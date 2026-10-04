Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli, il pubblico insorge: la reazione della giornalista

Ballando con le Stelle ha aperto i battenti sabato 3 ottobre, con una giuria in parte rinnovata. Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno fatto le valigie, salutando dopo anni ‘di servizio’ il talent show di Rai 1. Al loro posto sono subentrati Alberto Matano e Barbara D’Urso che, dopo tre anni di ‘purgatorio’ televisivo, è tornata ad avere un ruolo di spicco in un programma generalista. Nel corso della diretta, tantissimi telespettatori si sono riversati sui social, affermando che la giuria senza Lucarelli ha perso molto appeal. La giornalista ha commentato l’ondata di commenti a suo favore nel primo pomeriggio di domenica.

Selvaggia Lucarelli assente da Ballando con le Stelle: la reazione ai commenti sui social

“Anni di “levatela da lì”, poi anni di “lasciatela lì”, poi vado altrove e “ridatecela”. È tutto stupendo. Grazie per l’affetto, ho letto e mi ha fatto piacere, ma alla fine è solo tv. E, come intuite dalla foto, resto umile”, ha scritto Lucarelli su Instagram, a corredo di una foto in cui la si vede con stivali alti ‘aggressive’ con tacco, gonna lunga e camicia rossa. In effetti, l’ex volto di Ballando con le Stelle, che si è accasata a Mediaset per condurre L’Isola dei Famosi e per fare l’opinionista al Grande Fratello Vip, ha colto nel segno.

Per anni, a Ballando con le Stelle, diversi telespettatori hanno chiesto la sua testa. Evidentemente sono persone che di Tv capiscono poco. Perché Lucarelli può piacere o meno, ma è fuori discussione che sia una figura che sappia maneggiare il mezzo televisivo, creando dinamiche e curiosità. E infatti, c’è da scommettere che Milly Carlucci, quando ha saputo che aveva deciso di abbandonare lo show, si sarà mangiata le mani, consapevole che un profilo come quello di Selvaggia non è assolutamente facile da rimpiazzare. Non a caso è stata sostituita con D’Urso, un pezzo da novanta.

Barbara D’Urso non ha inciso come Lucarelli (ma le va dato tempo)

All’esordio ‘Barbarella’ non ha esagerato. Qualche guizzo ce l’ha avuto, ma è normale che non abbia potuto destreggiarsi con assoluta scioltezza in un ruolo per lei inedito. Si vedrà nelle prossime puntate se sarà in grado di incidere come colei che l’ha preceduta. Perché Lucarelli, sì, incideva. Molti se ne sono resi conto solamente quando se ne è andata. Ma questo è un altro discorso, di respiro più ampio: spesso succede che le persone non siano capaci di valutare positivamente alcune dinamiche quando accadono, rendendosi poi conto a posteriori di ciò che in realtà aveva valore anche in precedenza.