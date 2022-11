By

Com’era prevedibile, il caso Selvaggia Lucarelli-Dario Cassini – scoppiato nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022 – ha tenuto banco a Storie Italiane. La padrona di casa Eleonora Daniele ne ha parlato con alcuni ospiti provenienti proprio dal varietà di Milly Carlucci ovvero il giurato Guillermo Mariotto e le ballerine Giada Lini e Alessandra Tripoli. In più era presente in studio la conduttrice Emanuela Folliero, da sempre grande appassionata della trasmissione del sabato sera.

Durante il dibattito Eleonora Daniele ha riproposto le immagini dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. La giurata di Ballando con le Stelle ha pubblicamente smascherato il concorrente, reo di averle telefonato poco prima della diretta per concordare voti e battute. Un comportamento piuttosto grave, come puntualizzato dalla Daniele.

Proprio la bionda presentatrice ha fatto pubblicamente una proposta: quella di sanzionare Dario Cassini per il suo comportamento tutt’altro che corretto. Eleonora Daniele ha precisato che Selvaggia Lucarelli ha fatto bene a smascherare l’attore durante la diretta, lasciando così tutti a bocca aperta. Ha dunque chiesto a Mariotto se ci saranno provvedimenti in merito ma lo stilista venezuelano non ha saputo dare risposta. “Se vuoi faccio una raccolta firme”, ha detto scherzando Guillermo.

Eleonora Daniele ha quindi invitato tutti a riflettere su quanto accaduto: Milly Carlucci prenderà provvedimenti? Molto probabilmente no, altrimenti sarebbero stati presi subito. Dario Cassini, in diretta, si è detto però pronto a ritirarsi. Al momento è ancora in gara: ha vinto al televoto contro Giampiero Mughini.

A Storie Italiane Alessandra Tripoli e Giada Lini – rispettivamente ballerine di Enrico Montesano e Gabriel Garko – hanno precisato che Lucrezia Lando, l’insegnante di danza di Dario Cassini era all’oscuro di tutto tanto che dopo che è esploso il caso si è presentata dietro le quinte piuttosto mortificata.

Tra liti e tensioni l’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata molto seguita: ha convinto 3.782.000 telespettatori, con il 25.10% di share. Lo show di Milly Carlucci è tra i programmi più visti in Rai: una vera e propria garanzia per la rete.