Ballando, scoop sul programma: ex concorrente invaghita del maestro

Ballando con le stelle, lo scoop del settimanale Oggi. Una ex concorrente sposata si è invaghita del suo maestro. Di chi si tratterà mai?

Uno scoop in piena regola quello del settimanale Oggi, in edicola l’11 aprile. Il settimanale lancia un gossip davvero succulento e che riguarda la passata edizione di Ballando con le stelle. Secondo la rubrica, una ex concorrente di Ballando con le stelle 2018 si sarebbe invaghita del suo maestro di ballo. La donna in questione si professa sposatissima e fedele ma alcune cose sembrano non tornare. Ovviamente il mistero ora è tanto e si infittisce. Non si sa, almeno per ora, di chi si tratti, chi è questa ex concorrente e il suo maestro. Dovremmo aspettare nuove notizie per averne conferma e scoprire, cosa importantissima, l’identikit dei diretti interessati. Potremmo fare una ricerca sul cast dello scorso anno e fare delle prove ma non siamo l’Ispettore Gadget. Una cosa però è certa, la notizia potrebbe smuovere molto il gossip nostrano e incuriosire i telespettatori dello show del sabato sera di Rai 1. Nella prossima puntata avremo anche una grande novità: Milly Carlucci presenterà con un gamba fasciata, si è fratturata il piede.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci infortunata: “Avanti con una gamba sola”

Una grandissimo successo quello che Milly Carlucci sta registrando con la nuovissima edizione di Ballando con le stelle. La seconda puntata del talent show danzante di Rai 1 ha addirittura superato di share il rivale Amici di Maria De Filippi. Una grande battaglia a colpi di ascolti che sta vedendo vincitrice la Carlucci. Nella prossima puntata però avremo una sorpresa: Milly Carlucci si è infortunata, come spiegato a La Vita in Diretta nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile. “Purtroppo frattura del piede, del metatarso del quarto dito. E quindi frattura completa… ne avrò per sei settimane“, ha raccontato Milly ai padroni di casa, la coppia Fialdini-Timperi.

Ballando con le stelle: Mara Venier sarà “ballerina per una notte”

Ospite della prossima puntata sarà Mara Venier. La conduttrice di Domenica In arriverà in trasmissione nel ruolo di “ballerina per una notte“.