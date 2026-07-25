Ballando con le Stelle, ‘scherzo del destino’ dopo l’addio di Lucarelli: Barbara D’Urso firmerà a breve

La sostituta di Selvaggia Lucarelli in giuria a Ballando con le Stelle dovrebbe essere Barbara D’Urso. Lo rivela Dagospia che spiega che la trattativa tra la produzione dello show danzante del sabato sera di Rai 1 e la conduttrice campana sarebbe quasi chiusa. Mancherebbe solo la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Se fosse confermato l’approdo nel programma, D’Urso, dopo tre anni di lontananza ‘forzata’ dalla tv che conta, tornerebbe a ricoprire un ruolo di rilievo sul piccolo schermo. Nei giorni scorsi sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino aveva riferito che le quotazioni dell’ex volto di Mediaset per prendere il posto lasciato libero da Lucarelli erano aumentate. Era stato fatto anche il nome di Simona Ventura. Alla fine, però, Milly Carlucci e il suo staff avrebbero optato per D’Urso.

Ballando con le Stelle: in arrivo una rivoluzione in giuria

Di recente alcune indiscrezioni avevano sostenuto che Lucarelli avrebbe potuto essere sostituita da Alberto Matano e che il posto di quest’ultimo, che attualmente è il custode del tesoretto, avrebbe potuto essere ricoperto da Lucio Presta. Per il momento, su questo fronte tutto tace e, sempre come spiega Dagospia, potrebbe succedere di tutto in quanto Milly Carlucci sarebbe orientata ad apportare molte novità nella prossima stagione del talent show.

In giuria, per ora, gli unici sicuri della riconferma sarebbero Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Potrebbero tornare a sedersi dietro al bancone e ad alzare le palette anche Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Ma non è detto che lo facciano. Non è infatti da escludere che, oltre a D’Urso, Milly possa decidere per altri cambi drastici.

Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli, scherzo del destino…

Curioso notare che la scelta di Lucarelli di abbandonare Ballando con le Stelle (si è accasata a Mediaset per condurre L’Isola dei Famosi e per fare l’opinionista al Grande Fratello Vip) abbia spalancato le porte alla sua ‘rivale’ D’Urso. La giornalista, in passato, ha più volte criticato il modo di fare tv di ‘Barbarella’. Adesso quest’ultima dovrebbe raccogliere la sua eredità. Quando si dice uno scherzo del destino…