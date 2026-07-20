Ballando con le Stelle, rivelato il nome del sostituto di Selvaggia Lucarelli: retroscena sulla soluzione interna

Milly Carlucci avrebbe trovato la soluzione per sostituire Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. E, a differenza di quanto trapelato di recente, la giornalista non dovrebbe essere sostituita da Barbara D’Urso. Secondo quanto riferisce AffariItaliani.it, la produzione del programma ‘danzante’ del sabato sera di Rai 1 avrebbe optato per una scelta interna. Dovrebbe essere Alberto Matano ad andare a occupare il posto vacante. Il conduttore della Vita in Diretta farebbe dunque un balzo di pochi metri nello studio, lasciando la postazione di custode del tesoretto per approdare dietro al bancone per sollevare le palette.

Ballando con le Stelle, retroscena: Alberto Matano al posto di Selvaggia Lucarelli

“Matano dunque sarebbe un nuovo giurato di Ballando con le stelle”, si legge su AffariItaliani.it che aggiunge altri retroscena relativi alla composizione del cast dello show. Qualora il giornalista fosse ufficializzato come giurato al posto di Lucarelli, si dovrebbe trovare un suo sostituto in zona tesoretto. In pole position per il ruolo ci sarebbe un profilo sui generis, ossia quello di Lucio Presta, potente agente televisivo nonché marito di Paola Perego, che negli ultimi mesi è finito a più riprese al centro della cronaca del mondo dello spettacolo per gli attacchi rivolti a Sonia Bruganelli e ad Amadeus.

La giuria potrebbe essere rivoluzionata: chi resta

E le novità non sarebbero finite qui perché AffariItaliani.it scrive anche che in giuria, per il momento, sarebbero stati confermati soltanto Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Invece non sarebbe scontato che Fabio Canino e Ivan Zazzaroni facciano ancora parte della squadra di Ballando. Addirittura ci sarebbe la suggestione di arruolare Adriano Panatta al posto del giornalista sportivo.

Non è invece stato fatto il nome di Barbara D’Urso che era data tra le candidate più probabili a subentrare a Lucarelli. Quest’ultima è migrata verso Mediaset che le ha affidato la conduzione dell’Isola dei Famosi, oltre a confermarla come opinionista della prossima stagione del Grande Fratello Vip.

In casa Ballando c’è grande fermento: il 3 ottobre, data di inizio della nuova stagione, non è vicino, ma neppure lontanissimo. Nelle prossime settimane Milly Carlucci e il suo staff dovranno provvedere a completare il mosaico del cast.