Ballando con le Stelle, Scardina negativo al tampone: quando sarà in gara

Buone notizie per Daniele Scardina, in arte King Toretto. E di riflesso buone notizie per Ballando con le Stelle 2020. L’ex fidanzato di Diletta Leotta, nelle scorse ore, tramite una Stories su Instagram, ha reso noto di essere finalmente risultato negativo al tampone, dopo essere rimasto contagiato dal coronavirus. Milly Carlucci può così tirare un sospiro di sollievo visto che il pugile è uno tra i volti di punta della nuova stagione dello show di Rai Uno, in partenza sabato 19 settembre. In questa data, però, Scardina non sarà in pista: la conduttrice ha infatti spiegato in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero che se l’atleta avesse avuto esito negativo al tampone avrebbe potuto subentrare a gioco in corso, nella seconda o terza puntata della trasmissione e non nella prima.

Daniele Scardina negativo al tampone: cosa accade ora a Ballando con le Stelle

Scardina esulta dal suo profilo Instagram. La Carlucci si frega le mani. Che succede adesso di preciso? La conduttrice, come sopra detto, ha dichiarato che King Toretto lo si vedrà con ogni probabilità nel secondo o terzo appuntamento dello show. “Lo faremo partecipare allo spareggio finale contro chi è a rischio eliminazione”, ha spiegato di recente a Il Messaggero. Nel frattempo si attende l’esito del tampone anche di Samuel Peron, che avrebbe dovuto accompagnare in pista Rosalinda Celentano. La donna, visto che il maestro è risultato come Scardina positivo al Covid, è stata affiancata in questi giorni da Tina Hoffman, ballerina danese, già vista nelle scorse edizioni di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci e “Tu Sì Que Vales impacchettato”

Milly Carlucci pochi giorni fa ha rilasciato delle dichiarazioni alquanto nette circa la sfida degli ascolti che vedrà Ballando e Tu Sì Que Vales gareggiare nel prime time del sabato sera di Rai Uno e Canale 5. La presentatrice, in modo diretto, ha sostenuto che lo show della rete ammiraglia Mediaset è “bello e impacchettato” perché registrato. Non solo: ha parlato anche di “parata di star che fanno in trasmissione quello che sanno fare”. Insomma, dichiarazioni che hanno avuto il fine di mostrare, sempre secondo il ragionamento di Milly, che lo show di Rai Uno ha dovuto fare i conti con difficoltà più gravi rispetto alla concorrenza. Chissà che cosa ne pensa Maria De Filippi delle esternazioni rilasciare dalla rivale