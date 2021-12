Ha fatto chiacchierare parecchio la presenza della figlia di Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle. La piccola Brenda ha partecipato alla gara Ballando con te – dedicata a future promesse del mondo della danza – e ha vinto la sfida contro il ballerino di danza classica Leonardo. Una vittoria a detta di molti favorita dal ruolo che da anni ricopre la Di Vaira nello show di Milly Carlucci.

Sui social network è scoppiata una vera e propria polemica, con tanti telespettatori che hanno ritenuto ingiusta la partecipazione della ragazzina a Ballando con le Stelle. Dopo aver pianto in diretta per l’esibizione della sua unica erede Sara Di Vaira ha rotto il silenzio sui social network, mettendo tutti a tacere. L’insegnante di ballo ha condiviso su Instagram il seguente post taggando Brenda:

“In qualunque circostanza la cosa più importante è non denigrarsi mai. È inutile tormentarsi in questo modo. Quando ti senti giù di morale “Oplà”, raccogli la forza per tirarti su da sola. Sei una persona meravigliosa, perciò non disprezzarti mai e non dare ascolto a chi cerca di denigrarti”

In questo modo Sara Di Vaira a messo a posto criticoni e detrattori, che tanto hanno avuto da ridire sulla partecipazione della figlia a Ballando con le Stelle. Sulla faccenda non si è espressa invece Milly Carlucci, che ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Non solo critiche: Sara Di Vaira e Brenda hanno ricevuto anche l’appoggio e il sostegno di molti fan. “Uno spettacolo”, ha scritto qualcuno. “Una vera forza della natura”, ha commentato qualcun altro. Su Instagram si è espressa pure Selvaggia Lucarelli: “Clamorosa”.

Chi è la figlia di Sara Di Vaira

Brenda è la figlia che Sara Di Vaira ha avuto dall’ex marito Mirko Gozzoli, otto volte campione negli standard. Alle telecamere la giovane ballerina ha spiegato che sognava da sempre di apparire in tv in una gara importante come Ballando con te. E dopo aver visto tanti allievi della madre in gara ha deciso di regalarsi una chance con l’appoggio di Sara.

Sulle note di un brano di Raffaella Carrà Brenda ha battuto lo sfidante, il ballerino di danza classica Leonardo. Una volta appresa la vittoria la piccola ha fatto i salti di gioia e lo stesso ha fatto la madre Sara Di Vaira, che durante l’esibizione a Ballando con le Stelle si è lasciata addirittura travolgere dall’emozione e dalle lacrime.