Ballando con le Stelle, vince la figlia di Sara Di Vaira e scoppia la polemica

Colpo di scena alla prima semifinale di Ballando con le Stelle 2021. Alla sfida Ballando con te- dedicata a piccoli e sconosciuti ballerini – si è presentata la figlia di Sara Di Vaira, da anni insegnante dello show di Milly Carlucci. La bambina, Brenda Gozzoli, pratica danza da sempre e si è esibita in tv con un pezzo di disco dance acrobatico.

Brenda è la figlia che Sara Di Vaira ha avuto dall’ex marito Mirko Gozzoli, otto volte campione negli standard. Alle telecamere la giovane ballerina ha spiegato che sognava da sempre di apparire in tv in una gara importante come Ballando con te. E dopo aver visto tanti allievi della madre in gara ha deciso di regalarsi una chance con l’appoggio di Sara. “In passato c’erano altri allievi della mamma, ora tocca a me perché sono brava”, ha assicurato la Gozzoli.

Sulle note di un brano di Raffaella Carrà (video più in basso) Brenda ha battuto lo sfidante, il ballerino di danza classica Leonardo. Una volta appresa la vittoria la piccola ha fatto i salti di gioia e lo stesso ha fatto la madre Sara Di Vaira, che durante l’esibizione a Ballando con le Stelle si è lasciata addirittura travolgere dall’emozione e dalle lacrime.

La piccola Brenda, la figlia della maestra Sara Di Vaira, a Ballando con te si esibisce sulla canzone Rumore di #RaffaellaCarrà. Si vede che è cresciuta bene#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/QNTYdpqCpa — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 4, 2021

Come prevedibile è scoppiata la polemica sui social network. Su Twitter molti hanno criticato la presentazione di Brenda: a detta di qualcuno non doveva presentarsi come figlia di Sara Di Vaira. “La bambina doveva evitare di dire che è la figlia di Sara Di Vaira, ha palesemente influenzato il televoto”, ha scritto qualcuno.

“Se non fosse stata la figlia della Di Vaira col cavolo che passava! Alla fine ha fatto ginnastica non ha ballato”, ha dichiarato qualcuno più duramente. “Può essere mai che tra centinaia di bambini abbiano scelto proprio la figlia della Di Vaira”, ha insinuato un altro utente.

E poi ancora:

“Non mi è piaciuta la scelta di far vincere la figlia di una maestra. Un cliché troppo scontato e poi quella non è danza ma ginnastica ritmica! Premiamo la tecnica grazie”

Qualche telespettatore ha invece usato parole al miele: “Che tenerezza la figlia di Sara Di Vaira e che tenerezza pensare che sia nata lì”. C’è chi ha provato a mettere a tacere i criticoni: “No polemiche sulla figlia di Sara Di Vaira”.